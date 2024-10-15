Rīgas siltums потратит 24 млн евро на модернизацию сети теплоснабжения

Предприятие возьмет кредит в размере 18 млн евро сроком на 15 лет.

Проект предусматривает подключение новых клиентов к услугам централизованного теплоснабжения. Ежегодно компания подключает к своим сетям около 50-60 новых зданий.

Расширение и модернизация теплосетей позволит заменить около 10 километров устаревших сетей и построить 3,5 километра новых для подключения потребителей тепла.

В то же время дигитализация сетей Rīgas siltums повысит эффективность диагностики и планирования, что позволит быстрее и точнее предоставлять услуги, сократив необходимость в сложных и трудоемких ремонтах.

Предприятие планирует расширить свою деятельность за пределы Риги, внося вклад в достижение целей Латвии по климатической нейтральности.

Северный инвестиционный банк ранее уже поддерживал инвестиционные программы Rīgas siltums, направленные на модернизацию теплосетей и увеличение мощностей производства энергии из биомассы.

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