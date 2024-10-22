Немало людей в Латвии имеют статус самозанятых или зарегистрированы как микропредприятия. На какую пенсию они могут рассчитывать? О пенсионных нюансах TVNET+ поговорил со специалистами Государственного агентства социального страхования (VSAA) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой.
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На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые? Объясняют эксперты
Как объясняют в VSAA, размер пенсии зависит от многих факторов - объемов взносов социального страхования за всю жизнь, общего трудового стажа, стажа до 1996 года, годовых индексов и т. д. Все это рассчитывается сугубо индивидуально. Приблизительный прогноз можно посмотреть на Latvija.gov.lv в разделе электронных услуг VSAA: там будут указаны стаж, накопления и т. д.
В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система: