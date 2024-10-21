Фото Новый владелец рассказал, что планирует делать с бывшим заводом в центре Риги

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 9080 квадратных метров и построек.

Член правления Matīsa 8 Андрис Ковальчук сообщает, что корпус бывшего завода по производству напитков будет преобразован в площадку Radošā rūpnīca Veldze, которая будет ежедневно предлагать посетителям отдых, шопинг и культурные мероприятия.

План застройки также предусматривает постепенное озеленение квартала и открытие для пешеходов территории между улицами Бруниниеку и Матиса, а также частичную реконструкцию квартала с сохранением исторических ценностей бывшей фабричной территории, поясняет Ковальчук.

Он отметил, что подобные кварталы уже действуют в Эстонии, например Telliskivi и Põhjala в Таллинне, а также Aparaaditehas в Тарту.

По вопросам приобретения многофункциональной недвижимости эстонских и латвийских инвесторов консультировала юридическая фирма Ellex Kļaviņš.

Компания Matīsa 8 зарегистрирована в апреле 2024 года, уставный капитал компании составляет 1 352 800 евро, сообщает Firmas.lv.

Владельцами являются эстонская компания Matīsa 8 (90%) и принадлежащее Ковальчуку SIA КА (10%). Реальным бенефициаром компании является гражданин Эстонии Педо Пихлак.

Компания ​Teks.lv в 2023 году работала с убытком в 1,606 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 2011 году, ее уставный капитал составляет 2844 евро. Владельцами компании в равных долях являются Татьяна Рапопорт и гражданка Германии Евгения Федоровская.

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