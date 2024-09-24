28 августа впервые за долгое время в Латвии не закрылся, а открылся новый банк - Indexo, который заявил, что "будет ориентирован на обслуживание обычных жителей". TVNET+ разбирался, что это за банк, какие у него перспективы и будет ли выгодно пользоваться его услугами.

Экономист Сергей Губин уже обратил внимание на то, что новому банку приходится предлагать лучшие условия для клиентов, чем у других банков, а это уменьшает потенциальную прибыль Indexo.

Одна из главных "фишек", которой банк собирается привлекать клиентов - это выплата 1,5% годовых за остатки на счетах. Например, если клиент будет держать на счету 1000 евро весь год, то его дополнительный доход составит 15 евро в год, или 1,25 евро в месяц.

Представитель банка Валдис Сикснис подчеркнул, что сейчас жители Латвии держат в банках более 10 млрд евро и по крайней мере за 7,5 млрд евро банки ничего не платят.