Названы балтийские столицы с самым дорогим и самым дешевым топливом

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за которым следовали Рига и Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, за которой следует Таллин, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе.

В Риге на автозаправке Circle K на ул. Краста в пятницу цена бензина 95-й марки увеличилась на 0,6% - до 1,554 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 1,3% - до 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки осталась стабильной: как и неделю назад, он стоил 1,419 евро за литр. При этом стоимость дизельного топлива за неделю снизилась на 0,7% и в пятницу составила 1,399 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K стоимость бензина 95-й марки за неделю снизилась на 0,6% - до 1,589 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,469 евро за литр, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее.

Стоимость автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 3%, и в пятницу автогаз стоил 0,785 евро за литр. В Вильнюсе его стоимость снизилась на 1,4% - до 0,729 евро за литр, а в Таллине цена на автогаз за неделю осталась без изменений, и в пятницу он стоил 0,68 евро за литр.

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