В воздухе снова витает идея об объединении LMT и Tet

Шведские акционеры заблокировали несколько запланированных LMT оборонных проектов в размере нескольких десятков миллионов евро. Осторожность скандинавов можно объяснить нежеланием брать на себя дополнительные риски и желанием работать на привычном поле коммуникаций.

"Здесь очевидны концептуальные стратегические различия между Telia company и латвийскими владельцами. Так как латвийская сторона считает, что LMT должна служить этаким гравитационным центром для различных инноваций как в военной, так и в гражданской сферах", - сказал президент LMT Юрис Бинде.

Предприятие Telia обвинения по сути не комментирует. Как и его представители в совете LMT. Вместо этого передаче прислали общее сообщение: "Как совладелец Tet и LMT в Латвии Telia полностью привержена идее предоставления частным и государственным клиентам, включая оборонный сектор и его ведомства, доступа к более стабильным, безопасным и современным сетям связи и услугам. Как совладельцы Tet и LMT мы ведем переговоры с представителями правительства Латвии о том, как, по нашему мнению, можно развивать и укреплять эту деятельность. Однако это обсуждение вопросов собственности, которое мы не будем комментировать публично".

И представители правительства Швеции, которые на присланные De Facto вопросы не ответили, не смогли или не захотели повлиять на ситуацию. Несмотря на то, что латвийские чиновники многократно обращали на это внимание.