Уже скоро на стол правительства должно лечь предложение Министерства экономики по поводу того, как решить проблемные вопросы прав собственности в частично государственных компаниях Tet и LMT.
В воздухе снова витает идея об объединении LMT и Tet
Неделей ранее комиссия Сейма по национальной безопасности остро критиковала совладелца LMT Telia за то, что он не позволил Latvijas Mobilajs telefons реализовать несколько важных для государства оборонных проектов. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, вопрос об объединении LMT и Tet не исключен. Однако как это может произойти и произойдет ли, ясности по-прежнему нет.
Государство уже несколько десятилетий пытается распутать сложную паутину в отношении прав собственности между LMT и Tet, ранее известных как Lattelecom. Обе компании прямо или косвенно принадлежат двум владельцам - латвийскому государству и скандинавской компании Telia. В случае с Tet государство владеет 51% акций. Группа Tet, с другой стороны, владеет 23% акций LMT, что существенно меняет баланс сил между владельцами LMT.
Telia может решать, в каких проектах LMT можно участвовать, а в каких нет. И она отказала именно проектам оборонной индустрии. "Каковы бы ни были инвестиции, в конце концов есть совет, в котором четверо представителей Швеции и трое - Латвии. Чтобы что-то развить, необходимо получить поддержку. И этой поддержки в отдельных случаях не было. (...). Например, в рамках одного проекта у нас была бы возможность отремонтировать часть оборудования ПВО здесь, в Латвии, что не было поддержано", - рассказал передаче председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис.
Шведские акционеры заблокировали несколько запланированных LMT оборонных проектов в размере нескольких десятков миллионов евро. Осторожность скандинавов можно объяснить нежеланием брать на себя дополнительные риски и желанием работать на привычном поле коммуникаций.
"Здесь очевидны концептуальные стратегические различия между Telia company и латвийскими владельцами. Так как латвийская сторона считает, что LMT должна служить этаким гравитационным центром для различных инноваций как в военной, так и в гражданской сферах", - сказал президент LMT Юрис Бинде.
Предприятие Telia обвинения по сути не комментирует. Как и его представители в совете LMT. Вместо этого передаче прислали общее сообщение: "Как совладелец Tet и LMT в Латвии Telia полностью привержена идее предоставления частным и государственным клиентам, включая оборонный сектор и его ведомства, доступа к более стабильным, безопасным и современным сетям связи и услугам. Как совладельцы Tet и LMT мы ведем переговоры с представителями правительства Латвии о том, как, по нашему мнению, можно развивать и укреплять эту деятельность. Однако это обсуждение вопросов собственности, которое мы не будем комментировать публично".
И представители правительства Швеции, которые на присланные De Facto вопросы не ответили, не смогли или не захотели повлиять на ситуацию. Несмотря на то, что латвийские чиновники многократно обращали на это внимание.
В том числе министр обороны Андрис Спрудс во время недавнего визита в Швецию в начале октября. "В Швеции я был многократно. Говорил и по этому вопросу. В целом, конечно, Швеция заинтересована в двустороннем сотрудничестве. Нужно помнить и то, что сюда также приедут шведские солдаты в начале года. Я думаю, что это дополнительная хорошая база, чтобы мы могли говорить не только о военном сотрудничестве, экономическом сотрудничестве, но и в том числе о сотрудничестве в оборонной индустрии", - сказал Спрудс.
Дома у предприятия Telia дела идут не так радужно. У него уже несколько лет задействован режим экономии. План этого года - уволить три тысячи сотрудников и снизить расходы более чем на 200 миллионов евро. В свою очередь, латвийский рынок несет шведам стабильную прибыль.
В ходе нынешних переговоров с правительством Латвии Telia захотела получить большее влияние в LMT, а не ослаблять его. В 2007 году Латвия была близка к тому, чтобы продать акции предшественника Tet Lattelecom сотрудникам самого предприятия, а LMT продать скандинавам.
Десять лет спустя более реальным показался план объединить LMT и Tet, что порекомендовали приглашенные консультанты. Тогда правительство приняло политическое решение - оставить отдельные предприятия. Теперь идея об объединении снова ожила.
"Мне кажется, что важно не затягивать. Мы здесь, как говорят в деревне, как курица, собирающаяся вылупиться, годами обсуждаем то или иное. Мы теряем время, и, как вы можете видеть из предыдущей саги, одна из компаний потеряла и в цене. Речь идет не об одном или двух миллионах, а о десятках миллионов. Очевидно, что на рынке сложилась ситуация, при которой эти две компании могут быть объединены - без сомнения. В этом нет никаких сомнений", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Это новосозданное предприятие важно было бы выпустить на биржу, отметил Ашераденс. Но четкого ответа на вопрос, как объединить эти государственные гиганты, пока нет. Один из вариантов - покупка одной компании другой. Цена за каждую из них может составить около пятисот миллионов евро.
"Наше видение лучшего слияния таково: Tet покупает LMT. Дальше, конечно, над этим слиянием компаний надо очень внимательно и вдумчиво работать. Потому что самым ценным ресурсом обеих компаний, несомненно, являются сотрудники, особенно инженеры", - заявил председатель правления Tet Улдис Татарчук. Президент LMT Юрис Бинде не исключает, что может быть и наоборот - LMT покупает Tet, если для этого будут доступны финансовые ресурсы.
Обе компании выражают заинтересованность в слиянии непосредственно в телекоммуникационном секторе. Не во всех видах бизнеса. Например, глава Tet допускает возможность отдельной продажи принадлежащей ему строительной компании Citrus Solution.
Если бы речь шла о слиянии, то ее должен был бы оценить Совет по конкуренции. Председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис видит потенциальные риски, если объединенное предприятие станет большим и потеряет интерес к инновациям и конкуренции на рынке. "Следовательно, в конечном итоге потребитель также может оказаться под угрозой - из-за повышения цен", - отметил Гайкис.
Опасным такой план объединения LMT и Tet, который приведет к равным долям владения государства и Telia в LMT, называет экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис. При таком сценарии на предприятиях могут наступить два-три года застоя, но скандинавы продолжат накладывать вето на военные проекты LMT.
"Мое самое большое убеждение заключается в том, что мы, латвийское государство, должны купить [обе] компании у Telia, - сказал Кучинскис. - Причем с одной оговоркой, что это не требует бюджетных средств. Это заимствование, которое окупается".
Но пока любой из потенциальных вариантов окутан тайной. "Надеюсь, что ответственные министры и правительство понимают, что делают, потому что некоторые быстрые движения, незапланированные перемещения также могут привести к тому, что мы можем потерять контроль как государство над этими компаниями", - подчеркнул бывший министр экономики, депутат Сейма Янис Витенбергс.
Переговоры со скандинавскими акционерами все еще продолжаются. Однако по большей части варианты, изложенные на бумаге, ясны. Сценарий слияния не исключен. Как заявил De Facto министр экономики Виктор Валайнис, стратегической целью переговоров является достижение государственного большинства в обеих компаниях.
Мнение ни LMT, ни Tet при этом не спрашивалось. Вместо этого консультации предоставляют Ernst & Young, а также Oaklin Consulting. Министр не раскрывает, сколько было выплачено этим компаниям.
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