Среди советников, которые консультируют главу парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica Андриса Кулбергса, есть и люди, которые в разной степени вовлечены или были вовлечены в проект Rail Baltica.
Консультации главе комиссии по Rail Baltica оказывал и муж члена правления RB Rail
Идея о создании парламентской комиссии по расследованию поступила от фракции "Объединенного списка". Ее депутат Андрис Кулбергс был избран в правление комиссии. В комиссии - по одному депутату из каждой фракции Сейма.
Еще на одном из первых заседаний комиссии Кулбергс сказал: "Я со своей командой подготовлю документы, которые потом будут переданы остальным членам комиссии, чтобы дальше могли работать и другие". Поэтому передача De facto поинтересовалась, что это за команда.
Кулбергс указывает, что Сейм выделил на работу комиссии слишком мало денег, поэтому нельзя позволить себе столько, сколько по его мнению стоило бы, и команда компактная. В нее для этой работы нанят консультант комиссии Кришс Лапсанс, который вместе в Кулбергсом входит и в руководство Автомобильной ассоциации, а также помощник депутата Солвита Звидриня, которая много лет занимала различные высокие должности в госуправлении.
Консультации оказывал и помощник депутата Сейма от "Объединенного списка" Эдварда Смилтенса Марекс Грушвевиц. Его жена Кития Грушкевица уже почти три года является исполнителем проекта Rail Baltica в RB Rail и на данный момент единственным представителем Латвии в правлении компании. Но до работы в RB Rail она была советником Смилтенса - во время, когда тот был вице-мэром Риги.
"Я этого не знал, такого факта. Но мне все равно, если Кития Грушкевица сделала что-то не так, мы оценим это, пригласим ее, и если ей придется отвечать, то она ответит", - заявил передаче De facto Кулбергс.
Кития Грушкевица об этом факте говорить не хочет. Дома о вопросах комиссии по расследованию с мужем она не говорит.
Помощник депутата Сейма Эдварда Смилтенса Марек Грушкевицс De facto заявил: "Как и другие помощники, я работаю коллегиально со всей фракцией. И сейчас во фракции "Объединенного списка" парламентская комиссия по расследованию - один из приоритетов, и у каждого помощника есть свои сильные стороны или компетентности, при помощи которых он может внести свой вклад в работу комиссии, и соответственно мы, помощники, друг друга дополняем. Я же не занимаю должность в комиссии и комиссия работает абсолютно независимо".
Грушкевица до сих пор была приглашена на заседания комиссии один раз. Она присутствовала вместе с пятью другими руководителями RB Rail. Однако на этой встрече не было такого высокого тона, как на предыдущих заседаниях комиссии. На вопросы отвечали в основном коллеги Грушкевицы.
На вопрос, почему в этот раз встреча прошла относительно спокойно, когда RB Rail несет такую широкую ответственность за проект, глава комиссии Кулбергс отвечает: "Проблема в том, что гораздо сложнее, когда приезжает столько людей - RB Rail, Eiropas Dzelzceļa līnijas и Министерство сообщения. И очень трудно строго посвятить оставшееся время, углубиться внутрь. Я бы хотел больше времени, но это просто физически невозможно, потому что у RB Rail было много вопросов ко мне".
Председателя комиссии также консультировал адвокат Артис Стуцка. "Объединенный" список нанял его для решения сложных юридических вопросов, в том числе по airBaltic и Rail Baltica. Это подтвердил Эдгар Таварс, глава фракции "Объединенного списка" в Сейме. Сам Таварс был парламентским секретарем бывшего министра сообщения Улдиса Аугулиса, а Стуцка в то время был советником Аугулиса. Аугулис был министром сообщения с 2016 по 2019 год, в то время, когда принимались важные решения по развитию Rail Baltica.
13 июня Сейм принял решение об обеспечении парламентского контроля над проектом Rail Baltica со стороны парламентской комиссии по расследованию, чтобы выявить ошибки, допущенные при реализации проекта, и обеспечить, чтобы он стал приоритетным вопросом для правительства и чтобы решения принимались прозрачно, своевременно и с соблюдением интересов Латвийского государства и интересов всего общества, влияния на экономику и госбюджет Латвии. В этом решении перечислены 13 вопросов, на которые комиссия должна найти ответы в течение шести месяцев. Три из них связаны с прошлым проекта - принятыми на данный момент решениями и ответственными за них. Остальные десять вопросов касаются сценариев развития и затрат на Rail Baltica.
"Главное - что подорожало, в чем были основные ошибки и как эти ошибки исправить. Нашей комиссии не дали делегацию, где найти финансирование. Сейм делегировал правительству найти решение по финансам", - сказал Андрис Кулбергс передаче De facto о работе комиссии в конце августа.
Несмотря на то, что из шести выделенных комиссии месяцев четыре уже за спиной, пока в широком диапазоне прошли только по принятым или непринятым в прошлом решениям. На встречах побывали министры сообщения и госсекретари, чиновники Министерства финансов и другие. Заседания затягивались до четырех часов. И то, что происходит в комиссии, ясно показывает, что была вера в то, что Еврокомиссия профинансирует все капризы, а также нежелание брать на себя ответственность за то, что было сделано или не сделано. По большей части министры возлагают вину на различные рабочие группы и экспертов, которые рекомендовали тот или иной вариант.
Бывший госсекретарь Минсообщения (2012-2019) Каспарс Озолиньш заявил программе De facto: "Я не могу комментировать эти чрезмерно большие, как вы сказали, дополнения к подорожавшим объектам, это должны оценить эксперты. Но, конечно, нужно учитывать тот факт, что Европа, конечно, в первую очередь заявила, что будет финансировать такой проект. Понятно, что некоторые люди сделали ставку на то, что Европа профинансирует что-то подобное, мы тоже можем это взять и сделать здесь".
Во время опроса в комиссии бывший министр сообщения (2013-2015 ) Анрийс Матисс заявил: "Как министр, я продвигал решение, предложенное рабочей группой. Будучи министром, я не увеличил ни одной стоимости, ни одного цента в этом вопросе. (...) выбирала рабочая группа!"
Острые споры разгорелись и между главой комиссии и бывшим министром транспорта Улдисом Аугулисом, пытавшимися разобраться, кто принимал решения о местоположении трассы – консультанты, министр или правительство.
Почему не забил тревогу и следующий министр Талис Линкайтс, во времена которого (2019-2022) ситуация уже была настолько сложной, что было понятно, что будет не хватать и денег, и времени? На предположение De facto, что его обязанностью было поднять тревогу, Линкайтс отвечает: "Это ваше мнение, что-то идет не так. Я считаю, что проект пошел своим чередом, логичным ходом, как в Литве и Эстонии. Нормы проектирования, технические требования взяли свое, и поэтому я тоже все это не поддерживаю, как бы сказать, споры по поводу того, что проект стал бы каким-то неоправданно дорогим".
Один документ следует за другим, в задавании вопросов доминирует председатель комиссии. Остальные участники менее вовлечены. "У нас большой оборот документов, руководитель комиссии активен, но я считаю, что мы работаем коллегиально, я сам инициировал проверку финансовой прозрачности - да, письмо подписано Кулбергсом, но это была моя инициатива потребовать все уровни вознаграждения", - говорит один из членов комиссии Артурс Бутанс.
Информацию, связанную с ходом заседания, в том числе презентации, зачастую другие депутаты получали во время заседания, даже не научившись к нему готовиться, подтверждает работающая в комиссии член Скайдрите Абрама: "Надо сказать, мы тоже очень поздно получаем эту информацию или презентации, в том числе и то, кто придет на заседания комиссии. Мы говорили об этом, что это должно быть более своевременно. Улучшилось, стало как бы более коллегиальным сотрудничество. Я думаю, что настоящая работа станет очевидной, когда мы посмотрим на промежуточный отчет".
Кулбергс рассказывает о том, сколько труда он вложил в исследование документов. Промежуточный отчет призван обобщить полученные на данный момент факты. Глава комиссии Кулбергс обещает это на следующей неделе: "Мы уже обозначили как минимум на двух страницах формата А4 четкие поправки к закону, четкие приказы и указания, которые следует изменить. А также вопрос верховенства закона, которого нет в этом проекте – этот фактор мы тоже рассматриваем как риск. У нас перечислено больше рисков. Мы определили в будущем, что будут означать решения, непринятые сейчас... Если мы не заплатим эти несколько миллионов сегодня, через год или два в будущем это может превратиться в сотни миллионов. Эти риски должны быть оценены".
"Мне хотелось бы надеяться, что Минсообщения его работа, продвигающая этот проект вперед, станут дополнительным рупором. Мы не прокуратура, чтобы мы могли привлечь к ответственности кого-то или что-то в этом роде, но действительно подчеркиваем важность этого проекта", - говорит член комиссии Атис Лабуцис.
После неоднократного изменения планов, конец сентября был назначен сроком для Минсообщения для подготовки конкретных предложений по дальнейшему развитию проекта Rail Baltica. В том числе – о месте расположения трассы первой очереди, финансировании и необходимых изменениях в законодательстве. Однако этих документов до сих пор нет.
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