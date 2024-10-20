Консультации главе комиссии по Rail Baltica оказывал и муж члена правления RB Rail

Почему не забил тревогу и следующий министр Талис Линкайтс, во времена которого (2019-2022) ситуация уже была настолько сложной, что было понятно, что будет не хватать и денег, и времени? На предположение De facto, что его обязанностью было поднять тревогу, Линкайтс отвечает: "Это ваше мнение, что-то идет не так. Я считаю, что проект пошел своим чередом, логичным ходом, как в Литве и Эстонии. Нормы проектирования, технические требования взяли свое, и поэтому я тоже все это не поддерживаю, как бы сказать, споры по поводу того, что проект стал бы каким-то неоправданно дорогим".

Один документ следует за другим, в задавании вопросов доминирует председатель комиссии. Остальные участники менее вовлечены. "У нас большой оборот документов, руководитель комиссии активен, но я считаю, что мы работаем коллегиально, я сам инициировал проверку финансовой прозрачности - да, письмо подписано Кулбергсом, но это была моя инициатива потребовать все уровни вознаграждения", - говорит один из членов комиссии Артурс Бутанс.