RTU эксклюзивно выделили 2,2 миллиона евро на обучение чиновников высшего уровня

В Минобразования поясняют, что никакой оценки других вузов не проводилось. RTU выступил со своим предложением. Это было услышано. Министерству понравилось. Сообщается, что смета стоимости учебной программы была предоставлена ​​университетом. А весной был подписан контракт с RTU. Только до конца этого года. Но деньги в бюджете предусмотрены в общей сложности на три года вперед.

В RTU поясняют, что программа очень необходима для укрепления дигитальных навыков госуправления. Совместно со Службой госдоходов в рамках этой программы готовят пилотный проект - инструмент, который поможет по различным признакам вычислить строительные компании, которые могут обманывать с налогами. Совместно с VARAM готовится дигитальная дорожная карта дальнейшей дигитализации госуправления. К программе обучения также будет привлечен иностранный профессор, а обучение госслужащих, как сообщается, является лишь частью всего запланированного объема работ.

Тот факт, что деньги на создание такой программы были выделены исключительно RTU, вызвал возмущение в других крупных вузах, с которыми Минобразования вообще не консультировалось о такой возможности. Потому что подобные программы по дигитальным инструментам, искусственному интеллекту в бизнесе и госуправлении уже есть в других учебных заведениях. В Латвийском университете этим направлением занимается департамент образовательных инноваций. В Университете им. Страдиня есть несколько курсов, которые помогают улучшить дигитальные навыки, а также лучший курс по науке о данных и искусственному интеллекту.

Ряд источников в Минобразования неофициально подтвердили передаче, что идея дать деньги напрямую RTU могла исходить от Минфина. В сентябре прошлого года при подготовке изменений в бюджет все происходило в большой спешке. Вблизи процесса находилась и бывший советник Минфина Санда Лиепиня. Раньше она была госсекретарем Министерства образования, а на данный момент, помимо того, что дает советы Ашераденсу, является еще и членом совета Рижского технического университета.

Запланированная RTU программа обучения до сих пор не аккредитована. В университете обещают, что это будет сделано до конца года. В Минобразования же утверждают, что в конце года будет проведена оценка, как RTU удалось справиться с обещанной работой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!