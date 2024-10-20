От нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов евро. По мнению Госконтроля, именно столько можно обнаружить денег, потраченных без необходимости или без разумного плана. Например, образованием взрослых занимаются два учреждения, а не одно. По мнению аудиторов, таким образом было перерасходовано 3,6 миллиона евро. Этого было бы достаточно, чтобы обучить еще 3000 человек. Тем временем план по обучению государственных служащих привел в замешательство несколько университетов. И снова речь идет о миллионах, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
RTU эксклюзивно выделили 2,2 миллиона евро на обучение чиновников высшего уровня
Рижский технический университет (RTU) получил из и без того дырявого бюджета значительные средства на образование, на которые он обещает подготовить высокопоставленных госслужащих. Другие университеты утверждают, что подобные программы уже существуют.
Сентябрь 2023 года. Недавно утверждено правительство Эвики Силини. В декларации нового правительства среди обещаний вписано обязательство разработать долгосрочную модель финансирования образования.
Министерства быстро берутся за бюджет будущего года. Переговоры ведутся в сильной спешке, так как правительству нужно подать проект бюджета в Сейм до 15 октября. Необходимо сформировать бюджет на 2025 и 2026 годы, а не только на 2024 год.
26 сентября правительство выделило 783 миллиона евро на приоритеты. Они включают в себя ряд новых разделов. Образование получило дополнительные деньги на следующие три года для укрепления науки и предметов STEM, включая подготовку преподавателей. Среди предложений есть и такое: "Развитие научных и учебных компетенций для инновационного дигитального госуправления с помощью модели обучения и учебной программы".
В сопровождающих проект документах в двух абзацах коротко описано, что программа улучшит дигитальные навыки на отдельных микрокурсах и магистерской программе. Это позволить улучшить качество публичных услуг, "развивая навыки управления, анализа данных, коммуникации и дизайнерского мышления" у представителей государственного и частного сектора.
В 2024 году выделено 632 тысячи, в 2025 году - 813 тысяч, в 2026 году - 996 тысяч. Итого - 2,4 миллиона евро.
2024 год - 632 000
2025 год - 813 707
2026 год - 996 892
Всего - 2 442 599
Было обещано, что в этом году обучение пройдут 50 человек. В будущем - 100 и в 2026 году также 100 заинтересованных. В документах нет ни словам о том, кто это введет и кто организует обучение.
Несколько недель назад десятки руководителей госучреждений разного уровня, в том числе госсекретари министерств и директора ведомств, получили электронное письмо с заголовком "Уникальная возможность именно для ТЕБЯ". Там написано, что можно принять участие в "курсах микроквалификации "Дигитальное госуправление". В ноябре трехдневный курс провел профессор Университета Антверпена. В ноябре и декабре шестидневные курсы вел преподаватель из Эстонии. В дистанционной презентации курсов на этой неделе представитель RTU Янис Цауне сообщил, что их смогут прослушать только 25 человек, так как мест больше нет.
И в целом на этом курсе смогут обучаться всего 25 человек. К сожалению, мест больше нет. Оба курса для тех, кто зачислен, в своем роде бесплатные, но бесплатного же ничего не бывает. В данном случае курсы финансирует Министерство образования и науки.
О курсах RTU, на которые щедро выделяются государственные деньги, узнали и члены Сейма из комиссии по образованию, культуре и науке. У них возникает вопрос - как и по каким критериям одному конкретному университету удалось получить это финансирование? И обращались ли к другим университетам о возможном проведении таких курсов?
В Минобразования поясняют, что никакой оценки других вузов не проводилось. RTU выступил со своим предложением. Это было услышано. Министерству понравилось. Сообщается, что смета стоимости учебной программы была предоставлена университетом. А весной был подписан контракт с RTU. Только до конца этого года. Но деньги в бюджете предусмотрены в общей сложности на три года вперед.
В RTU поясняют, что программа очень необходима для укрепления дигитальных навыков госуправления. Совместно со Службой госдоходов в рамках этой программы готовят пилотный проект - инструмент, который поможет по различным признакам вычислить строительные компании, которые могут обманывать с налогами. Совместно с VARAM готовится дигитальная дорожная карта дальнейшей дигитализации госуправления. К программе обучения также будет привлечен иностранный профессор, а обучение госслужащих, как сообщается, является лишь частью всего запланированного объема работ.
Тот факт, что деньги на создание такой программы были выделены исключительно RTU, вызвал возмущение в других крупных вузах, с которыми Минобразования вообще не консультировалось о такой возможности. Потому что подобные программы по дигитальным инструментам, искусственному интеллекту в бизнесе и госуправлении уже есть в других учебных заведениях. В Латвийском университете этим направлением занимается департамент образовательных инноваций. В Университете им. Страдиня есть несколько курсов, которые помогают улучшить дигитальные навыки, а также лучший курс по науке о данных и искусственному интеллекту.
Ряд источников в Минобразования неофициально подтвердили передаче, что идея дать деньги напрямую RTU могла исходить от Минфина. В сентябре прошлого года при подготовке изменений в бюджет все происходило в большой спешке. Вблизи процесса находилась и бывший советник Минфина Санда Лиепиня. Раньше она была госсекретарем Министерства образования, а на данный момент, помимо того, что дает советы Ашераденсу, является еще и членом совета Рижского технического университета.
Запланированная RTU программа обучения до сих пор не аккредитована. В университете обещают, что это будет сделано до конца года. В Минобразования же утверждают, что в конце года будет проведена оценка, как RTU удалось справиться с обещанной работой.
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