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ВИДЕО Латвийцы вернули 100 миллионов евро: почти миллиард бутылок в тароматах

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Сдача депозитной упаковки в таромат.
Сдача депозитной упаковки в таромат. Фото: Пресс-фото

С момента запуска депозитной системы в феврале 2022 года латвийцы уже вернули через нее 100 миллионов евро, сдавая пустую тару. По прогнозам, уже через пару недель количество сданной тары достигнет миллиарда.

По словам председателя правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микса Стуритиса, система продолжает набирать обороты, и с каждым годом эффективность ее работы только растет.

"В этом году планируется вернуть около 84% всех упаковок, которые вышли на рынок. Стеклянные бутылки, пригодные для повторного использования, составят более 90%, а пластиковые ПЭТ-бутылки - около 80%. Мы рассчитываем, что в следующем году эти показатели увеличатся еще на 1-2 процента."

Кроме того, в депозитных автоматах была внедрена функция пожертвований. Сегодня примерно каждую сотую бутылку люди передают на благотворительность.

Видео: Сюжет 300 sekundes

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