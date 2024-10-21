С момента запуска депозитной системы в феврале 2022 года латвийцы уже вернули через нее 100 миллионов евро, сдавая пустую тару. По прогнозам, уже через пару недель количество сданной тары достигнет миллиарда.
ВИДЕО ⟩ Латвийцы вернули 100 миллионов евро: почти миллиард бутылок в тароматах
По словам председателя правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микса Стуритиса, система продолжает набирать обороты, и с каждым годом эффективность ее работы только растет.
"В этом году планируется вернуть около 84% всех упаковок, которые вышли на рынок. Стеклянные бутылки, пригодные для повторного использования, составят более 90%, а пластиковые ПЭТ-бутылки - около 80%. Мы рассчитываем, что в следующем году эти показатели увеличатся еще на 1-2 процента."
Кроме того, в депозитных автоматах была внедрена функция пожертвований. Сегодня примерно каждую сотую бутылку люди передают на благотворительность.
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