ВИДЕО Латвийцы вернули 100 миллионов евро: почти миллиард бутылок в тароматах

"В этом году планируется вернуть около 84% всех упаковок, которые вышли на рынок. Стеклянные бутылки, пригодные для повторного использования, составят более 90%, а пластиковые ПЭТ-бутылки - около 80%. Мы рассчитываем, что в следующем году эти показатели увеличатся еще на 1-2 процента."