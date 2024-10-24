Посетители парка ужасов на Луцавсале в Риге вечером в субботу, 19 октября, испытали неожиданный прилив адреналина: в самый разгар работы аттракционов вдруг пропал свет, и карусели погрузились в густую темноту. Особенно жутко было тем, кто оказался на каруселях - некоторые буквально зависли в воздухе. TVNET+ узнал подробности инцидента.
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Как в ужастике: почему в парке ужасов на Луцавсале пропало электричество
Рижанка Александра, которая была в парке ужасов в тот момент, вспоминает: "Я была в парке меньше часа, наверное минут 40, и за это время на территории, где расположены карусели два раза "вырубалось" электричество".
Видео: Парк ужасов на Луцавсале