В Latvenergo назвали причину снижения цен на электроэнергию в последний месяц

В сентябре этого года по сравнению с августом средняя цена электроэнергии в Латвии снизилась на 22% - до 83,54 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщила в новейшем обзоре рынка электроэнергии компании Latvenergo специалист по финансовым продуктам предприятия Инга Мартинсоне.
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В Литве цена электроэнергии также снизилась на 22% и составила 83,95 евро за МВт/ч, а в Эстонии цена снизилась на 21% - до 84,15 евро за МВт/ч.
В прошлом месяце самая низкая почасовая цена электроэнергии в Балтии составила -109 евро за МВт/ч, а самая высокая почасовая цена достигла 500,90 евро за МВт/ч.
Месячная цена системы Nord Pool выросла на 29% по сравнению с августом и составила 19,76 евро за МВт/ч.
В сентябре на цену системы Nord Pool повлияла доступная производственная мощность атомных электростанций, которая продемонстрировала самое резкое падение в этом году, снизившись за месяц на 15 процентных пунктов - в среднем до 69%. Также сократилось производство энергии из возобновляемых источников: выработка ветряных станций в Северных странах была на 3% ниже, а выработка солнечных станций упала на 27%.
Снижение цен в странах Балтии главным образом обусловлено возвращением финско-эстонского межгосударственного соединения Estlink 2 в полноценный режим работы, что позволило импортировать более дешевую электроэнергию из Северных стран. Из-за этого потоки электроэнергии в страны Балтии выросли на 4% по сравнению с августом.
Одновременно на 33% вырос объем производства на ветряных станциях и улучшилось соотношение объема выработки электроэнергии в Балтии и потребляемого количества.
В минувшем месяце общее потребление электроэнергии в Балтии составило 1948 гигаватт-часов (ГВт/ч), что на 2% меньше, чем в августе, и на 1% больше, чем за этот же период прошлого года.
Объем потребляемой в Латвии электроэнергии сохранился на уровне предыдущего месяца, составив 485 ГВт/ч, что на 2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. В Эстонии этот объем сократился на 3% по сравнению с августом и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 531 ГВт/ч. В Литве было потреблено 932 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и больше на 4% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Между тем, объем производства электроэнергии в Балтии вырос на 2% по сравнению с августом и на 18% по сравнению с этим же периодом прошлого года и составил 1223 ГВт/ч. В Латвии и Литве было произведено на 2% меньше энергии, чем в предыдущем месяце, - 249 ГВт/ч и 601 ГВт/ч соответственно. Объем электроэнергии, произведенной в Эстонии, вырос на 15% по сравнению с августом и составил 373 ГВт/ч.
Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в сентябре составило 63%. В Латвии эта доля составила 51%, в Эстонии - 70%, в Литве - 64%.
Вместе с тем, общее количество сентябрьских осадков в Латвии было на 15% ниже месячной нормы, что сказалось и на притоке воды в Даугаву: он снизился на 13% по сравнению с августом - до 163 кубометров в секунду. Этот объем остался на уровне прошлого года, но оказался на 16% ниже среднего многолетнего показателя сентября.
В минувшем месяце на гидроэлектростанциях Latvenergo было произведено 56 ГВт/ч электроэнергии, что на 41% меньше, чем в августе. Это связано не только с более низким притоком воды в Даугаву, но и с плановым понижением уровня воды в водохранилище Плявиньской гидроэлектростанции для проведения ремонтных работ, которые проходили с 12 августа по 27 сентября.
Между тем, выработка электроэнергии на термоэлектростанциях Latvenergo достигла 137 ГВт/ч, что на 34% больше, чем в предыдущем месяце.
Контракт на электроэнергетическую систему Nordic futures следующего месяца в сентябре по-прежнему двигался вниз, достигнув самого низкого уровня текущего года - 23,48 евро за МВт/ ч, что на 14% меньше по сравнению с данными предыдущего месяца. Между тем, цена контракта системы на следующий год снизилась на 7% и составила 39 евро за МВт/ч.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 2,034 млрд евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 90,8% и составила 350,917 млн евро.
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