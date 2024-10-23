В Latvenergo назвали причину снижения цен на электроэнергию в последний месяц

Одновременно на 33% вырос объем производства на ветряных станциях и улучшилось соотношение объема выработки электроэнергии в Балтии и потребляемого количества.

В минувшем месяце общее потребление электроэнергии в Балтии составило 1948 гигаватт-часов (ГВт/ч), что на 2% меньше, чем в августе, и на 1% больше, чем за этот же период прошлого года.

Объем потребляемой в Латвии электроэнергии сохранился на уровне предыдущего месяца, составив 485 ГВт/ч, что на 2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. В Эстонии этот объем сократился на 3% по сравнению с августом и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 531 ГВт/ч. В Литве было потреблено 932 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и больше на 4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Между тем, объем производства электроэнергии в Балтии вырос на 2% по сравнению с августом и на 18% по сравнению с этим же периодом прошлого года и составил 1223 ГВт/ч. В Латвии и Литве было произведено на 2% меньше энергии, чем в предыдущем месяце, - 249 ГВт/ч и 601 ГВт/ч соответственно. Объем электроэнергии, произведенной в Эстонии, вырос на 15% по сравнению с августом и составил 373 ГВт/ч.

Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в сентябре составило 63%. В Латвии эта доля составила 51%, в Эстонии - 70%, в Литве - 64%.