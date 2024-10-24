В Латвии ожидается существенный рост цен на топливо - в ближайшие 5-6 лет оно может подорожать примерно на 30 центов, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером". Связано это с запуском европейской "зеленой" системы торговли выбросами.
В Латвии грядет подорожание топлива
Ближайший рост цен ждет жителей Латвии уже с будущего года - в связи с повышением акциза цена литра топлива вырастет на 3-4 цента. В свою очередь с 2027 года по всей Европе заработает система торговли выбросами. По данным Министерства климата и энергетики, стоимость литра топлива вырастет примерно на 19 центов, а к 2030 году - на 32 цента. Такая же судьба ждет и бензин.
Программа отмечает, что к 2030 году доля возобновляемых ресурсов в энергопотреблении страны должна составить 29% вместо менее 2% в данный момент.
"Самая большая проблема в том, что Латвия вообще согласилась на план такого резкого снижения выбросов CO2. Латвия не очень сильно загрязняет среду. У нас третья самая чистая энергетика во всей Европе. Нет грязной промышленности. А значит, 37% этого сокращения выбросов ложатся на транспортный сектор. До 2030 года это невыполнимо", - считает член парламентской подкомиссии по вопросам среды, климата и энергетики Андрис Кулбергс.
Как отмечает госсекретарь Министерства Климата и энергетики Лига Куревска, новый налог на выбросы придется платить в случае использования ископаемого топлива, а если в нем есть возобновляемая составляющая, то не надо.
"Мы даем торговцам свободу выбора - как они будут предлагать эти возобновляемые ресурсы - электричество, биометан - все это производится в Латвии. А также с помощью биопримесей к горючему. В Латвии 85-90% это будет биодизель. Бензина не так много. За каждый процент биодобавки к дизелю мы сможем не платить квоты", - отмечает она.
В то же время стоит учитывать, что производство биодизеля тоже недешево, и платить за это придется потребителю. И есть использовать данный подход, то к 2030 году дизельное топливо подорожает "всего" на 26 центов, а не на 32. Таким образом, скачка цен не избежать, сообщает LSM+.
В свою очередь председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис считает, что никаких шагов предпринимать не надо - да, цены вырастут до 1,80 евро за литр, но шоком это не станет:
"Я думаю, что нет. В июне 2022 года было более двух евро. И в этом году цена упала уже на 25 центов. В рамках колебания в 30 центов - шок преувеличенный. Но абсолютно неприемлемо увеличивать нормы до того, как этого начнет требовать Евросоюз".
Закон, который обяжет торговцев продавать больше биотоплива, еще предстоит рассмотреть Сейму. Если он все-таки будет принят, то первое подорожание ожидается уже в начале 2026 года.
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