В Латвии грядет подорожание топлива

Ближайший рост цен ждет жителей Латвии уже с будущего года - в связи с повышением акциза цена литра топлива вырастет на 3-4 цента. В свою очередь с 2027 года по всей Европе заработает система торговли выбросами. По данным Министерства климата и энергетики, стоимость литра топлива вырастет примерно на 19 центов, а к 2030 году - на 32 цента. Такая же судьба ждет и бензин.

Программа отмечает, что к 2030 году доля возобновляемых ресурсов в энергопотреблении страны должна составить 29% вместо менее 2% в данный момент.

"Самая большая проблема в том, что Латвия вообще согласилась на план такого резкого снижения выбросов CO2. Латвия не очень сильно загрязняет среду. У нас третья самая чистая энергетика во всей Европе. Нет грязной промышленности. А значит, 37% этого сокращения выбросов ложатся на транспортный сектор. До 2030 года это невыполнимо", - считает член парламентской подкомиссии по вопросам среды, климата и энергетики Андрис Кулбергс.