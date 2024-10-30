Отличается ли пенсия самозанятого и наемного работника?

"Меня интересует сравнение пенсии наемного работника и самозанятого при одинаковых условиях (одинаковая брутто-зарплата, стаж и т. д.). Я хочу знать, в чем разница (если она есть) и почему, поскольку сейчас создается впечатление, что разница значительна, что несправедливо, поскольку оба сотрудника получают одинаковую брутто-зарплату", - пишет Инга.