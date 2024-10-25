Балтийские рестораны и гостиницы 31 октября устроят акцию протеста против налоговой нагрузки

"Мы не можем молчать и согласиться с тем, что жители Эстонии должны платить больше налогов, чем другие жители Европы, и что возможности отдыха для большинства из них становятся дорогими. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как государство вместо того, чтобы наращивать экспорт и стимулировать предпринимательскую деятельность, только повышает налоги, а не способствует восстановлению экономики", - заявила глава Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов Киллу Майдла, добавив, что это первая отраслевая акция протеста в стране.

При этом цель акции - подчеркнуть, что эстонский туризм еще не оправился от кризисов и, ухудшая налоговую среду, государство теряет доходы от туризма, позволяя им попадать в казну других стран.

В Литве решили, что такой протест слишком повлияет на предприятия общепита, которые и так борются за выживание.

"Потребление очень упало, и люди могут сразу обанкротиться. Ситуация настолько плохая, что вы даже представить себе не можете", - отметила Шишкаускиене.

По данным Государственного агентства данных, в Литве оборот ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания в январе-августе достиг 1,056 млрд евро (без НДС), что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

С января этого года в Литве к заведениям общепита вновь применяется стандартная ставка НДС в размере 21%. С июля 2021 года действовала ставка НДС в размере 9% для помощи компаниям, пострадавшим от пандемии.

Нынешняя ставка НДС для сектора гостеприимства в Эстонии соответствует среднеевропейскому показателю, но если она будет повышена на 13% в следующем году, то станет одной из самых высоких в Европе. НДС на сферу общепита уже в этом году увеличен на два процентных пункта и на столько же будет поднят в следующем году. Ставка НДС в размере 24% означает, что ресторанная отрасль Эстонии будет облагаться налогом, в два раза превышающим средний по Европе.

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