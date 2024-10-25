Государственный бюджет на следующий год предусматривает, что нам придется платить за топливо больше, но это повышение - мелочь по сравнению с тем, что ожидается после 2027 года, сообщает программа Panorāma на LTV. С вступлением в силу новых требований ЕС по экологизации цена на топливо может вырасти на несколько десятков центов за литр.
Видео ⟩ Цены на топливо могут вырасти на десятки центов за литр с 2027 года
Правительство решило повысить акциз на топливо, чтобы найти дополнительные средства для бюджета страны. Соответственно, цена за литр топлива вырастет примерно на 3 цента в следующем году и на столько же - в 2026 году. Однако еще более значительное повышение цен ожидается позже, когда вступят в силу новые европейские правила о квотах на выбросы углекислого газа.
Председатель правления Virši-A Янис Виба объясняет, что торговцы топливом должны будут покупать разрешения на выброс CO2. В настоящее время они стоят от 40 до 50 евро за тонну, что означает повышение цены на 15 евроцентов за литр топлива.
Однако Министерство климата и энергетики считает, что в контексте этих квот биодобавки в топливо даже снизят цену.
"За каждый процентный пункт, который мы добавляем в дизель, мы сможем не платить квоту. А потом, идет дискуссия, что дешевле: смешивать другие виды топлива или заплатить налог. Мы подсчитали, и я сказала об этом комитету сегодня, что добавки дешевле", -
сообщила государственный секретарь Министерства энергетики Лига Куревска.
На практике это означает, что для покупателей топлива добавляется еще один налог. Только в данном случае, в отличие от акциза, который взимается государством, деньги идут в Евросоюз.
С 2030 года все страны-члены ЕС обязаны обеспечить определенное количество возобновляемой энергии в топливе, которое у них продается. В настоящее время у Латвии самая низкая доля возобновляемых источников энергии в топливе.
Согласно текущему плану, Латвия не намерена ждать 2030 года, а может постепенно вводить систему с 2027 года, чтобы уже тогда начать сокращение оплаты квот.
Идея постепенного перехода Латвии на полувозобновляемые виды топлива уже получила концептуальную поддержку Сейма, однако ей еще предстоит пройти два чтения.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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