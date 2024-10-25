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Видео Цены на топливо могут вырасти на десятки центов за литр с 2027 года

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Автомобили в центре Риги
Автомобили в центре Риги Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственный бюджет на следующий год предусматривает, что нам придется платить за топливо больше, но это повышение - мелочь по сравнению с тем, что ожидается после 2027 года, сообщает программа Panorāma на LTV. С вступлением в силу новых требований ЕС по экологизации цена на топливо может вырасти на несколько десятков центов за литр.

Правительство решило повысить акциз на топливо, чтобы найти дополнительные средства для бюджета страны. Соответственно, цена за литр топлива вырастет примерно на 3 цента в следующем году и на столько же - в 2026 году. Однако еще более значительное повышение цен ожидается позже, когда вступят в силу новые европейские правила о квотах на выбросы углекислого газа.

Председатель правления Virši-A Янис Виба объясняет, что торговцы топливом должны будут покупать разрешения на выброс CO2. В настоящее время они стоят от 40 до 50 евро за тонну, что означает повышение цены на 15 евроцентов за литр топлива.

Однако Министерство климата и энергетики считает, что в контексте этих квот биодобавки в топливо даже снизят цену.

"За каждый процентный пункт, который мы добавляем в дизель, мы сможем не платить квоту. А потом, идет дискуссия, что дешевле: смешивать другие виды топлива или заплатить налог. Мы подсчитали, и я сказала об этом комитету сегодня, что добавки дешевле", -

сообщила государственный секретарь Министерства энергетики Лига Куревска.

На практике это означает, что для покупателей топлива добавляется еще один налог. Только в данном случае, в отличие от акциза, который взимается государством, деньги идут в Евросоюз.

С 2030 года все страны-члены ЕС обязаны обеспечить определенное количество возобновляемой энергии в топливе, которое у них продается. В настоящее время у Латвии самая низкая доля возобновляемых источников энергии в топливе.

Согласно текущему плану, Латвия не намерена ждать 2030 года, а может постепенно вводить систему с 2027 года, чтобы уже тогда начать сокращение оплаты квот.

Идея постепенного перехода Латвии на полувозобновляемые виды топлива уже получила концептуальную поддержку Сейма, однако ей еще предстоит пройти два чтения.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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