Видео Цены на топливо могут вырасти на десятки центов за литр с 2027 года

Государственный бюджет на следующий год предусматривает, что нам придется платить за топливо больше, но это повышение - мелочь по сравнению с тем, что ожидается после 2027 года, сообщает программа Panorāma на LTV. С вступлением в силу новых требований ЕС по экологизации цена на топливо может вырасти на несколько десятков центов за литр.