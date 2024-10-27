Выяснили, сколько карманных денег получают дети в Латвии

В Эстонии родители в основном переводят детям на карту карманные деньги, в Литве предпочитают наличные, а в Латвии половина родителей предпочитают давать детям наличные и столько же переводят деньги на карту.

Около 88% родителей в странах Балтии регулярно или время от времени дают своим детям карманные деньги.

В Латвии и Эстонии около 40% родителей дают своим детям до 20 евро в месяц, а еще 30% - от 20 до 40 евро. В Литве родители более щедры - треть дает своим детям от 20 до 40 евро в месяц и столько же - от 40 до 80 евро.

49% родителей в Латвии дают своим детям наличные, 65% респондентов заявили, что у их ребенка есть платежная карта. Почти половина из них получила свою первую карту в возрасте от семи до 10 лет, чуть меньше - в возрасте от 11 до 14 лет.

И только 10% родителей заявили, что первую карту для своих детей они оформили, когда ребенку было уже 15-17 лет.

В Эстонии больше детей, получивших первую банковскую карту в возрасте до 10 лет, а в Литве дети чаще получают первую банковскую карту в возрасте от 11 до 15 лет.

Основными аргументами родителей в пользу платежной карты являются возможность перевода денег в любой момент, простота использования, так как оплатить можно и по телефону, возможность следить за тратами ребенка, а также то, что карта бесплатна для детей.

Опрос населения в странах Балтии провела компания Norstat в июле 2024 года по заказу SEB Banka. В нем приняли участие 2502 респондента в возрасте от 25 до 65 лет с детьми от 7 до 17 лет.

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