Несмотря на то, что страны Балтии поддерживают Украину, экономическое сотрудничество со страной-агрессором продолжается. Один из крупнейших эстонских производителей Aquaphor в этом году начал разворачивать деятельность и в Латвии. Но оказалось, что эстонский производитель и продукцию, и ее компоненты ввозит из России.
Видео ⟩ В Латвии деятельность ведет производитель водных фильтров, который при этом тайно работает и в России
Aquaphor является одним из крупнейших предприятий в восточном регионе Эстонии. У него есть филиалы и производства в ряде стран - до войны и в России. Оттуда в большом количестве в Европу ввозили как водные фильтры, так и их компоненты.
Корни Aquaphor можно найти под Санкт-Петербургом. Там в начале 90-х годов основали первое производство. Теперь в России несколько заводов и компания стала крупнейшим производителем водных фильтров в стране. Бренд там хорошо известен и активно рекламируется в СМИ.
Уже после аннексии Крыма в 2014 году руководство компании и ее владелец Джозеф Шмидт поняли риски. В северном эстонском городе Силламяэ построили первый завод Aquaphor, в 2021 году в Нарве открыли второй. в 2022 году после вторжения России на Украину эстонское общество потребовало от производителей прекратить бизнес в стране-агрессоре. Aquaphor тоже пришлось отвечать на вопросы журналистов.
"Они не скрывали, но и не афишировали то, что у них по-прежнему сохраняется российский бизнес, довольно крупный. То есть здесь все выглядело как западная компания, но, если немного покопать, съездить в Россию, понятно, что в России это точно так же очень большой и очень известный бренд. И, в принципе, давно корни компании - в России", - говорит журналист эстонской деловой газеты Äripäev Полина Волкова.
Тем не менее, Aquaphor позиционирует себя как западная компания. Он имеет производство в Израиле, филиалы во многих странах. Этим летом он был основан и в Латвии. Предприятие уже несколько недель рекламируется в автобусах Rīgas satiksme. Ранее продукцию Aquaphor распространяли отдельные торговцы, а теперь она покупается в специализированном фирменном магазине.
Публикации СМИ свидетельствуют, что владелец компании Джозеф Шмидт имел два гражданства - российское и американское. На момент основания латвийского филиала он указал гражданство США, а в качестве своего самостоятельного места жительства - адрес в Эстонии. До начала войны западные и российские компании Aquaphor были юридически связаны. Теперь компания заявила, что покинула Россию.
"После начала войны эта связь была формально прервана. Весь бизнес в России сохранился, а владелец и основатель компании Джозеф Шмидт просто переписал российскую компанию на свое имя. То есть он остался владельцем обоих направлений. Но формальной связи между западными компаниями и российскими предприятиями не существует", - объясняет Волкова.
Журналист крупнейшей эстонской деловой газеты Äripäev Полина Волкова в начале этого года изучила, что произведенная в Эстонии продукция продолжает поступать в Россию. Там бизнес растет - недавно открылся новый завод. Продукцию закупают и предприятия, связанные с военной отраслью.
В своих последних финансовых отчетах компания пишет, что значительно сократила поставки деталей из России. Правда, продукты Aquaphor все еще продаются и на оккупированном украинском Крымском полуострове, о чем производитель говорит - об этом ничего неизвестно.
"Я нашла на сайте этой компании сертификат, подписанный директором Aquaphor, в котором говорится, что компания Aquakrim, продающая продукцию Aquaphor, является официальным дистрибутором Aquaphor", - рассказывает Волкова.
Руководство Aquaphor ответило программе Nekā personīga, что с российской компанией зарегистрированная в Эстонии Aquaphor International больше не имеет отношения. А фильтры, произведенные в Европе, - это гуманитарная продукция, которая не санкционирована, поэтому она свободно продается на всех континентах.
Производитель фильтров не исключение - десятки латвийских предприятий продолжают импортировать и экспортировать российские товары. Другие уже после аннексии Крыма покинули рынок.
"Это был уже первый сигнал для многих компаний оценить риски, сотрудничать с Россией или нет. Те компании, которые действительно оценили, что это может быть критично, риск может стать больше, приняли решение начать перестраиваться и выйти с рынка", - объясняет соучредитель Латвийской платформы корпоративной социальной ответственности Агнесе Алксне-Бенсоне.
Есть и такие компании, которые вышли потому, что западный потребитель сказал, что не хочет, чтобы бренд был связан с этой страной, но в основном это компании, у которых достаточно большие средства, чтобы они это сделали быстро.
Проще это сделать тем, для кого Россия была не единственным или основным рынком. Например, латвийским производителям фармацевтической продукции Olainfarm и Grindeks это до сих пор не удалось.
"Вопрос, который следует задать каждому предприятию, которое по-прежнему имеет какое-то отношение к этому рынку, каков ваш план и за какое время вы видите, что сможете перестроиться до конца", - говорит экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.
С санкционированием русского природного газа и нефтепродуктов, а также ограничением транзита сельскохозяйственных продуктов импорт в Латвию из этой страны резко упал. А экспорт так же велик, как и до войны. Это связано с тем, что значительная часть движения товаров в направлении России теперь проходит через границу Латвии.
"Стоимость экспорта товаров не сильно менялась со временем. Она довольно стабильна, но то, что заметно, выросла доля так называемых люксовых товаров. Это в основном различные алкогольные напитки, в том числе одежда, косметика", - объясняет Мирошников.
На люксовые товары дороже 300 евро установлены санкции. Если одежда, косметика, алкоголь и все прочее дешевле, то ограничений нет. Nekā personīga этой весной уже рассказывала, что через Латвию в Россию поступает и вино из итальянской винодельни бывшего президента России Дмитрия Медведева.
"Для них в основном Россия была единственным рынком сбыта или единственным партнером. Довольно часто все-таки нужно посмотреть, что это за компании, которые продолжают торговать с Россией. Довольно часто это посредники, поставщики, это компании, которые совсем не попадают на глаза публики, название нигде особо не появляется, у них может быть и довольно равнодушное мнение публики, потому что никто не знает, что они существуют", - считает Мирошников.
Как и у нас, в Эстонии, предприятия испытывают давление общества на прекращение бизнеса с Россией. Руководство государственного предприятия железнодорожного транспорта Operail распорядилось прекратить обслуживать русские грузы. Сейчас Operail передано на приватизацию. Добавим, что часть грузов, которые эстонская госкомпания отказалась перевозить, переняла дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš в Эстонии.
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