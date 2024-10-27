Видео В Латвии деятельность ведет производитель водных фильтров, который при этом тайно работает и в России

С санкционированием русского природного газа и нефтепродуктов, а также ограничением транзита сельскохозяйственных продуктов импорт в Латвию из этой страны резко упал. А экспорт так же велик, как и до войны. Это связано с тем, что значительная часть движения товаров в направлении России теперь проходит через границу Латвии.

"Стоимость экспорта товаров не сильно менялась со временем. Она довольно стабильна, но то, что заметно, выросла доля так называемых люксовых товаров. Это в основном различные алкогольные напитки, в том числе одежда, косметика", - объясняет Мирошников.

На люксовые товары дороже 300 евро установлены санкции. Если одежда, косметика, алкоголь и все прочее дешевле, то ограничений нет. Nekā personīga этой весной уже рассказывала, что через Латвию в Россию поступает и вино из итальянской винодельни бывшего президента России Дмитрия Медведева.

"Для них в основном Россия была единственным рынком сбыта или единственным партнером. Довольно часто все-таки нужно посмотреть, что это за компании, которые продолжают торговать с Россией. Довольно часто это посредники, поставщики, это компании, которые совсем не попадают на глаза публики, название нигде особо не появляется, у них может быть и довольно равнодушное мнение публики, потому что никто не знает, что они существуют", - считает Мирошников.

Как и у нас, в Эстонии, предприятия испытывают давление общества на прекращение бизнеса с Россией. Руководство государственного предприятия железнодорожного транспорта Operail распорядилось прекратить обслуживать русские грузы. Сейчас Operail передано на приватизацию. Добавим, что часть грузов, которые эстонская госкомпания отказалась перевозить, переняла дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš в Эстонии.

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