Глава Управления национального культурного наследия (NKMP) Юрис Дамбис указывает на давление со стороны предпринимателей с требованием облегчить строительство в историческом центре Риги. Это не первый раз, когда он выделяет конкретные запланированные постройки, угрожающие старой планировке города. Создатель и многолетний руководитель учреждения через две недели должен покинуть рабочее место, так как министр культуры решила трудовые отношения с Дамбисом не продолжать.
В Старой Риге хотят построить комплекс гостиниц. Управление культурного наследия возражает
Два года назад дочернее предприятие Signet Bank - компания Citra Development - организовала конкурс на масштабную застройку в самом центре Вецриги на углу улиц Тиргоню и Калькю. Четырехзвездочный гостиничный комплекс, который планируется построить рядом с ратушей, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к зданиям в защитной зоне исторического центра города.
Исторические здания, находившиеся в этих двух кварталах исторического центра Риги, были разрушены во время Второй мировой войны. В советское время в этом месте находилось здание лаборатории, которое позднее снесли, и в последние годы эту территорию использовали для уличной торговли. Реализаторы проекта в двух восстановленных кварталах хотят комплекс гостиниц на 280 номеров. Но бизнес должен быть согласован с исторической средой.
На конкурсе победила работа архитекторского бюро Legzdiņš un partneri. Мыслями о новых семиэтажных зданиях поделился Совет по сохранению и охране исторического центра Риги. Руководитель Управления национального культурного наследия Юрис Дамбис указал, что восемь домов с 12 различными фасадами - слишком много. После столь впечатляющего вмешательство ощущение средневековья в Старой Риге снизится.
Мнение Дамбиса отчасти подтверждается недавним отрицательным заключением Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем говорится, что масштаб проекта должен быть уменьшен. По мнению ЮНЕСКО, строительство зданий в том виде, в котором оно предполагается, нанесет существенный ущерб универсальной ценности объекта всемирного наследия.
Привлеченный консультант гостиничного бизнеса Сергей Флоров передаче Nekā personīga телеканала TV3 указал, что с отчетом ЮНЕСКО еще не ознакомился и он оценивается как мнение. Строительный проект был подан в минимальном составе для согласования в стройуправе. И, раз он уже зашел так далеко, он не может быть признан неподобающим. В свою очередь Дамбис остается при позиции, что проект не согласован и разрешение на строительство не дано.
Осенью прошлого года в госуправлении шла работа над снижением административного бремени в вопросах строительства, затрагивающих сохранение культурного наследия. Предприниматели жаловались в Министерство экономики.
"Мы уже давно получаем жалобы на то, что бюрократия при строительстве в историческом центре Риги чрезвычайно велика, и предприниматели считают ее несоразмерной, что приводит к значительным задержкам. Административный процесс не всегда приводит к качественной архитектуре. Иногда мы проходим через весь этот долгий процесс и удивляемся, кто вообще позволил такое построить. Это была история о том, как улучшить процесс, не жертвуя качеством, но чтобы предпринимателю было понятно, сколько это будет стоить и сможет ли он потом за это заплатить", - указала директор департамента политики строительства Минэкономики Ольга Фелдмане.
В октябре Госканцелярия организовала пять встреч для обсуждения постановления об охране памятников культуры и его влияния на строительный процесс и наследие ЮНЕСКО. Инновационный спринт был организован по инициативе бизнес-сообщества и Министерства экономики. Разработчиков представлял Интс Далдерис. Этим летом он был назначен советником премьер-министра Эвики Силини по вопросам еврофондов. И его должность в ассоциации будет совмещена с обязанностями советника.
Девелоперы считают, что объединение исторических участков должно быть разрешено, так как это мешает бизнесу. В качестве примера можно привести квартал на месте бывшей фабрики Laima, где компания Linstow Baltic планирует масштабную застройку. В советское время строительство велось по историческим границам. Однако после сноса фабрики некоторые участки остались без права доступа. А застройщики считают, что территория слишком мала для их планов, сообщает Министерство экономики.
В прошлом предприниматели также заявляли, что хотели бы отказаться от конкурсов на архитектурные идеи. Это дорого и занимает много времени. В настоящее время закон предусматривает, что новые здания могут быть построены на охраняемой территории только в том случае, если они были выбраны на открытом архитектурном конкурсе. Архитекторы категорически против отмены этих двух положений.
Конкурс - это один из способов получить качественную архитектуру в центрах. Чтобы исключить возможность появления сомнительного капитала, который хочет создать эстетику своего уровня, не считаясь ни с кем.
В 2003 году были установлены более строгие требования к сохранению исторического центра Риги. По словам Дамбиса, в то время наблюдался кризис качества застройки Риги. Он проработал на своем посту более 30 лет и неоднократно ощущал давление со стороны застройщиков. Дамбис написал в Министерство культуры и сообщил, что так делать нельзя, но министр культуры Агнесе Лаце не нашла времени встретиться с ним.
В архитектурном сообществе сейчас идет некое выяснение, кто станет тем слабым звеном, через которое смогут пробиться требования подрядчиков. И вопрос в том, выдержит ли Министерство культуры это давление.
Дискуссии о возможном содействии строительству в историческом центре Риги совпадают с окончанием срока полномочий Дамбиса. Министр культуры Наурис Пунтулис из Нацобъединения дважды продлевал его срок полномочий, но позиция "Прогрессивных" иная.
8 октября был объявлен конкурс на замещение должности главы Управления национального культурного наследия. Дамбис не будет участвовать в конкурсе. Он подал заявление об отставке. В апреле он об этом письменно уведомил бывшего министра Агнесе Логину. А в начале октября - министра Агнесе Лаце. 8 ноября указано как последний рабочий день Дамбиса.
Десятки архитекторов и единомышленников написали открытое письмо, в котором призвали министра культуры и Государственную канцелярию пересмотреть процесс замены руководства Совета национального культурного наследия и остановить неудачно организованный конкурс.
Архитекторы возражают против слишком низких конкурсных требований. Они считают, что недостаточно компетентный руководитель в области управления сектором наследия рискует повлиять на управленческие решения в пользу политических или экономических интересов.
Дамбис подчеркивает, что предложения, разработанные возглавляемым им учреждением, слишком долго доходят до министерства. Например, план гражданской обороны по защите памятников культуры пролежал в министерстве без продвижения 14 месяцев.
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