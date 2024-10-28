В Старой Риге хотят построить комплекс гостиниц. Управление культурного наследия возражает

Мнение Дамбиса отчасти подтверждается недавним отрицательным заключением Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем говорится, что масштаб проекта должен быть уменьшен. По мнению ЮНЕСКО, строительство зданий в том виде, в котором оно предполагается, нанесет существенный ущерб универсальной ценности объекта всемирного наследия.

Привлеченный консультант гостиничного бизнеса Сергей Флоров передаче Nekā personīga телеканала TV3 указал, что с отчетом ЮНЕСКО еще не ознакомился и он оценивается как мнение. Строительный проект был подан в минимальном составе для согласования в стройуправе. И, раз он уже зашел так далеко, он не может быть признан неподобающим. В свою очередь Дамбис остается при позиции, что проект не согласован и разрешение на строительство не дано.

Осенью прошлого года в госуправлении шла работа над снижением административного бремени в вопросах строительства, затрагивающих сохранение культурного наследия. Предприниматели жаловались в Министерство экономики.