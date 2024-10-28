Минкультуры нашло на модернизацию СМИ дополнительные 7,4 млн евро

Министерство экономики нашло возможность перераспределить 4 миллиона евро из направления "Цифровая трансформация предприятий и инновации".

Министерство образования и науки планирует перераспределить 3,4 млн евро из направления "Цифровые навыки".

Таким образом, общий объем финансирования на программу модернизации СМИ составит 11,1 млн евро.

Пропорция расходов по годам составит 740 тысяч евро в 2024 году, 5,18 млн евро в 2025 году и 1,48 млн евро в 2026 году.

Предполагается, что получатели финансирования будут покрывать расходы на налог на добавленную стоимость из собственных средств.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ожидает от Министерства культуры принятия срочных решений, "чтобы латвийские СМИ, в том числе и на региональном уровне, были более подготовлены к вызовам будущего".

В начале октября Латвийское телевидение сообщило, что региональным СМИ было отказано в финансировании ЕС на оцифровку контента. Для того чтобы в регионах продолжала существовать независимая журналистика и не образовывались информационные лакуны, региональным газетам было предложено использовать доступное финансирование Фонда восстановления. Понимая, что в одиночку им не справиться, 21 региональная газета объединила усилия и подала совместную заявку.

В конце октября стало известно, что несколько СМИ оспорили отказ Центрального агентства финансов и договоров в финансировании.

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