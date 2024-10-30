Плата за выдачу паспорта значительно увеличится со следующего года

Министерство внутренних дел планировало существенно повысить плату за выдачу паспорта еще в начале этого года, но давление общественности привело к пересмотру этого плана. В начале года предполагалось, что плата за паспорт вырастет с 30 до 60 евро в связи с введением нового дизайна и новых решений по безопасности. В итоге было решено увеличить плату на 4 евро, так что базовая плата за паспорт теперь составляет 34 евро.

Пошлины за выдачу паспортов и электронных идентификационных карт будут увеличены с 1 января 2025 года и с 1 января 2026 года.

В настоящее время оформление паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 34 евро, а в течение двух рабочих дней - 60 евро, в то время как оформление ID-карты в такие же сроки стоит 15 и 30 евро соответственно.

После повышения цен сохранятся льготы по оплате госпошлины за выдачу удостоверений личности - для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также инвалидов I или II группы. Для этих групп населения плата вырастет всего на 5 евро как в 2025, так и в 2026 году.

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