Хотя в последние годы западный мир стал более либерально относиться к интимной жизни и сексу, пожилые люди, особенно живущие в Восточной Европе, все еще не решаются говорить об этом. Молодое поколение, напротив, воспринимает интимную жизнь как должное и не только не боится открыто делиться вещами, связанными с их сексуальностью, со своими близкими, но и обсуждать секс и интимные отношения в социальных сетях. Никлавс Мичулис, известный в Латвии инфлюенсер, также ломает общественные нормы, связанные с интимной жизнью, создавая пикантный и даже немного провокационный контент совместно с Yesyes.lv. Сегодня он согласился рассказать нам о том, как такой контент способствует освобождению общества в целом от всевозможных стереотипов.
Инфлюенсер ломает общественные нормы: молодое поколение становится более открытым в вопросах интимной жизни и принимает новшества
Стигмы - наследие оккупантов
Молодой человек радуется, что в последние годы латвийское общество стало более открытым в интимных вопросах, более свободно говорит о сексе и не стыдится своей сексуальности. Однако он отмечает, что в сознании людей старшего поколения секс все еще часто окутан позором.
“Страны Балтии долгое время находились под гнетом авторитарных режимов. К счастью, в 1990-е годы последний режим рухнул, открыв двери для других возможностей. Но все не так просто - целые поколения - наши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки - выросли с идеей, что секс - это что-то постыдное. Поэтому в 1990-е годы никто не мог говорить о сексе - им никто не занимался. Люди создавали целые легенды, пытаясь ответить на вопрос, откуда берутся дети. Некоторые говорили, что люди находят детей в капусте. А когда я был маленьким, меня учили, что детей приносят аисты”, - рассказывает Никлавс.
Однако, по его словам, ситуация постепенно меняется, и молодые поколения зачастую придерживаются более либерального подхода к сексуальности, сексуальному здоровью, интимным отношениям, потребностям и так далее. Однако молодежи нелегко добиться таких перемен, поскольку им приходится преодолевать отношение и стигмы, навеянные их родителями, бабушками, дедушками и другими родственниками.
Заболевания, передающиеся половым путем - наиболее распространенная стигма
Однако, как говорит создатель контента, отношение ко лжи в вопросах секса, сексуального здоровья и других вещей, связанных с интимной жизнью, только углубляет стигму и стереотипы, которые сохраняются до сих пор даже в более либеральной Латвии.
“Родители определенно должны больше говорить со своими детьми о заболеваниях, передающихся половым путем. Если мы не будем об этом говорить, если мы задвинем эту тему в самый дальний угол, рано или поздно она все равно окажет негативное влияние на общество в целом. Например, если мы не говорим о заболеваниях, передающихся половым путем, это означает, что мы не будем образованными. А если мы не будем образованными, то непреднамеренно усугубим проблему. Поэтому вскоре мы увидим скачки в статистике заболеваний, передающихся половым путем. Это очень порочный замкнутый круг. Я бы хотел, чтобы общество больше говорило о сексуальном здоровье, а не только о сексе - думаю, это поможет людям чувствовать себя более уверенно в интимных вопросах”, - говорит он.
Он добавляет, что на собственном опыте убедился в негативном влиянии различных стигм и стереотипов на людей. Он убежден, что если бы его родители вовремя открыто рассказали ему о сексе, венерических заболеваниях и интимной жизни, ему было бы гораздо проще ответить на многие неудобные вопросы.
“Когда я был подростком, секс был для меня очень интересен - как и для многих. Но когда мне было 16-19 лет, в Латвии не было подкастов, видео и тому подобного, посвященных сексу. Никто не говорил об этом в интернете, поэтому мне приходилось пробовать все самому - даже самые неудобные вещи, связанные с сексом. В какой-то момент мне показалось, что я заразился венерическим заболеванием - я не знал, что делать, к кому обратиться, как поговорить об этом с мамой, ведь мы никогда не говорили о сексе. Но однажды я набрался смелости и спросил ее - так что же мне делать? И она сказала мне, что я должен сдать анализы. Я так и сделал - и оказалось, что я в порядке и ничем не болен, но это был очень страшный опыт. Сегодня в интернете полно всякого полезного контента, который может помочь молодым людям получить полезную информацию, но все же первыми об этом должны говорить именно взрослые. Я считаю, что они должны говорить с детьми серьезно, но непринужденно, даже если это немного с юмором”, - говорит молодой создатель контента.
К различным стереотипам относятся гендерные роли, отношения того, что приемлемо для женщин и что приемлемо для мужчин.
“В Латвии женщины все еще испытывают сильное давление, и вы можете услышать различные стереотипы. Например, что у них не может быть много сексуальных партнеров, что они не могут заниматься сексом часто. Или что если у женщины много секс-игрушек, то она какая-то “странная”. И здесь существует двойной стандарт, потому что для мужчин иметь много сексуальных партнеров и заниматься сексом часто - это норма. Я считаю, что это неправильно - везде должно быть равенство и баланс. На мужчин также оказывается большое давление, чтобы они постоянно доминировали, всегда были в лучшей форме и могли удовлетворить свою женщину в любой момент”, - делится мнением инфлюенсер о том, что он видит в обществе.
Стремитесь стать примером для своих сверстников
Никлавс рассказывает, что ему не всегда было так легко открыто говорить о сексе, близости и собственном опыте - он обладал застенчивой натурой, которую преодолевала лишь противоположная сторона парня - готовность преодолевать все испытания, которые бросает ему жизнь.
“Я всегда был склонен к риску, и, возможно, именно это помогло мне выбраться из той скорлупы, в которой я находился в юности. В детстве я был очень застенчивым. Я и сейчас довольно стеснительный, интроверт, но эту сторону меня видит только моя семья. Когда мне было 16 лет, я начал создавать контент в интернете и решил рискнуть - я говорил “да” всем проектам. Так я попал в поле зрения не только брендов, но и различных телешоу. Я буквально говорил YesYes! Я запустил подкаст, в котором мы с девушкой говорили о фестивалях, сексуальности, заболеваниях, передающихся половым путем. По мере взросления я задумался: “Почему я говорю об этом в интернете?”, но потом увидел, как много людей смотрят этот контент. Возможно, некоторые зрители начали думать: “Если он может так свободно и смело об этом говорить в интернете, то, может быть, не так стыдно говорить об интимных вещах с семьей, друзьями, психотерапевтом или кем-то еще”. Так, постепенно, мое собственное отношение изменилось, и я стал еще более смело и открыто говорить о сексе”, - говорит он.
Уже долгое время Никлавс снимает видео в сотрудничестве с YesYes.lv, что, по его словам, помогло ему еще больше раскрепоститься. Однако он признается, что и сейчас, когда он делится тем или иным своим более пикантным видео, в голове у него крутятся разные мысли: что подумают люди, не отреагируют ли они негативно и т. д., но все это компенсируется тем, что он может просветить своих подписчиков.
“Когда я говорю с людьми о сексе в реальности, я могу легко объяснить, что я имею в виду, аргументировать и так далее. Но когда я выкладываю видео в интернет, это все, я не могу ничего контролировать. Я часто думаю: “Заставит ли это видео их полюбить меня еще больше? Или они его возненавидят?”. Но чаще всего оказывается, что это у меня в голове, потому что люди пишут о том, какое это веселое видео, как оно им понравилось. Тогда я напоминаю себе, что не должен заставлять себя чувствовать плохо. Сейчас я снимаю видео с девушкой по имени Агния, с которой мы вместе придумываем идеи для контента. Мы стараемся подходить ко всему весело, игриво, рискованно, поэтому иногда появляемся в видео без верхней одежды. Мы хотим побудить наших сверстников относиться к жизни серьезно, но и немного более легкомысленно - больше играть, больше веселиться”, - с улыбкой говорит Никлавс.
И он не боится экспериментировать
Он использует эту открытость не только в своем контенте, но и в личной жизни, где старается смело говорить о сексе со своими друзьями, партнерами и так далее. А когда появляется возможность, пробует новые вещи в спальне.
“Я пробовал различные техники, чтобы продлить удовольствие и улучшить весь сексуальный опыт. Могу сказать, что они действительно работают. Я не большой любитель пробовать разные необычные позы или заниматься любовью в странных местах, но я и не против этого, так что я кое-что попробовал. И, конечно же, я испробовал пару секс-игрушек, пока был в отношениях”, - откровенничает создатель контента.
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“Вот, пожалуй, мой самый главный совет для всех - не бойтесь сходить в физический магазин. Там работают такие обаятельные и харизматичные люди, которые знают, что разговоры о сексе или игрушках вызывают у всех неловкость. Но они с удовольствием объяснят все простым языком - от того, какие игрушки рекомендуется выбирать новичкам, до других вещей, связанных с сексом. Я также настоятельно рекомендую выйти из зоны комфорта и привести своих более скромных друзей в комнату для вечеринок YesYes.lv, где сотрудники организуют различные мероприятия по сексуальному просвещению. Здесь можно отпраздновать девичник, мальчишник или даже день рождения - это вечеринка, которую все запомнят надолго”, - говорит он.