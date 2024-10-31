Инфлюенсер ломает общественные нормы: молодое поколение становится более открытым в вопросах интимной жизни и принимает новшества

“Родители определенно должны больше говорить со своими детьми о заболеваниях, передающихся половым путем. Если мы не будем об этом говорить, если мы задвинем эту тему в самый дальний угол, рано или поздно она все равно окажет негативное влияние на общество в целом. Например, если мы не говорим о заболеваниях, передающихся половым путем, это означает, что мы не будем образованными. А если мы не будем образованными, то непреднамеренно усугубим проблему. Поэтому вскоре мы увидим скачки в статистике заболеваний, передающихся половым путем. Это очень порочный замкнутый круг. Я бы хотел, чтобы общество больше говорило о сексуальном здоровье, а не только о сексе - думаю, это поможет людям чувствовать себя более уверенно в интимных вопросах”, - говорит он.

“Когда я был подростком, секс был для меня очень интересен - как и для многих. Но когда мне было 16-19 лет, в Латвии не было подкастов, видео и тому подобного, посвященных сексу. Никто не говорил об этом в интернете, поэтому мне приходилось пробовать все самому - даже самые неудобные вещи, связанные с сексом. В какой-то момент мне показалось, что я заразился венерическим заболеванием - я не знал, что делать, к кому обратиться, как поговорить об этом с мамой, ведь мы никогда не говорили о сексе. Но однажды я набрался смелости и спросил ее - так что же мне делать? И она сказала мне, что я должен сдать анализы. Я так и сделал - и оказалось, что я в порядке и ничем не болен, но это был очень страшный опыт. Сегодня в интернете полно всякого полезного контента, который может помочь молодым людям получить полезную информацию, но все же первыми об этом должны говорить именно взрослые. Я считаю, что они должны говорить с детьми серьезно, но непринужденно, даже если это немного с юмором”, - говорит молодой создатель контента.