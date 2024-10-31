На повторном аукционе госагентству Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7, в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv.
VNĪ снова не удалось продать Дом Москвы
VNĪ предлагало купить объект на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.
Представители VNĪ сообщили агентству LETA, что аукционную цену объекта будет предложено уменьшить еще на 10% от начальной цены, что составит 30% от условной цены, с целью способствовать заинтересованности инвесторов. Ожидается, что такое решение будет принято 5 ноября, после чего об очередном аукционе может быть объявлено 8 ноября.
После снижения цены на 30% от первоначальной стартовая цена Дома Москвы на аукционе составит 2,499 миллиона евро.
Это будет второе снижение цены для объекта - первое снижение на 20% произошло в октябре 2024 года после первого несостоявшегося аукциона.
Уже сообщалось, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 миллиона евро.
Вырученные от аукциона средства будут перечислены в государственный бюджет, чтобы использовать их на поддержку Украины.
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