VNĪ снова не удалось продать Дом Москвы

VNĪ предлагало купить объект на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Представители VNĪ сообщили агентству LETA, что аукционную цену объекта будет предложено уменьшить еще на 10% от начальной цены, что составит 30% от условной цены, с целью способствовать заинтересованности инвесторов. Ожидается, что такое решение будет принято 5 ноября, после чего об очередном аукционе может быть объявлено 8 ноября.

После снижения цены на 30% от первоначальной стартовая цена Дома Москвы на аукционе составит 2,499 миллиона евро.

Это будет второе снижение цены для объекта - первое снижение на 20% произошло в октябре 2024 года после первого несостоявшегося аукциона.

Уже сообщалось, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 миллиона евро.

Вырученные от аукциона средства будут перечислены в государственный бюджет, чтобы использовать их на поддержку Украины.

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