В четверг на заседании Даугавпилсской думы депутаты утвердили обязательные правила о местах и территориях в Даугавпилсе, где не разрешается организовывать азартные игры.
В Даугавпилсе запретят азартные игры вблизи жилых домов, церквей и других зданий
Правила предусматривают, что в Даугавпилсе игорные залы не смогут работать вблизи жилых домов и церквей.
Ранее Даугавпилсское самоуправление предложило жителям города принять участие в опросе и высказать свое мнение о проекте обязательных правил, которые в дополнение к ограничениям, установленным в законе об азартных играх и лотереях, дополнительно определят места и территории в городе, где азартные игры будут запрещены. Результаты опроса обобщены и учтены в новом документе.
На административной территории самоуправления будут запрещены азартные игры в местах и на территориях, где главный вход в игорный зал находится ближе 150 метров от ближайшего входа в различные здания. Это расстояние должно быть соблюдено до здания, в котором располагается муниципальное учреждение или предприятие, в которой самоуправлению принадлежит более 50% капитала, до здания церкви или молитвенного дома.
Кроме того, игорные залы не должны работать рядом с учебными заведениями, почтовыми отделениями, кредитными учреждениями, а также зданиями, где предоставляются социальные услуги или социальная помощь. Правила предусматривают запрет на проведение азартных игр вблизи многоквартирных домов, общежитий и спортивных образовательных учреждений.
"Согласно новым правилам, все девять игорных залов в нашем городе будут закрыты, так как все они расположены рядом с многоквартирными домами, образовательными, спортивными и социальными учреждениями. Решения о закрытии каждого из них будут приняты в ближайшие месяцы", - заявил мэр города Андрей Элксниньш.
Как заявили в Латвийской ассоциации игорного бизнеса, Конституционный суд подтвердил, что любой запрет на организацию азартных игр в конкретном месте или на территории должен быть надлежащим образом обоснован. В случае с Даугавпилсом такого обоснования нет.
По словам президента ассоциации Арниса Верземниекса, в результате решения думы будет потеряно почти 100 оплачиваемых рабочих мест, а налоговые поступления самоуправления сократятся примерно на 285 054 евро в год.
При этом он заявил, что решение повлияет не только на муниципальный бюджет, но и повлечет за собой существенное падение доходов госбюджета. Общие потери государства после закрытия девяти действующих в Даугавпилсе игорных залов могут составить 4,13 миллиона евро в год.
Фактически закрытие произойдет в течение следующих пяти лет - именно такой срок установлен решением Конституционного суда, чтобы предприниматели могли найти другие бизнес-модели.
Отныне организовать азартные игры на территории города можно будет только в трех-, четырех- или пятизвездочных гостиницах, а также в отдельно стоящем общественном здании или группе помещений общей площадью не менее более 1000 квадратных метров, если вся эта площадь будет использоваться только для функций игрового зала. Отдельным требованием является обязательное проведение общественных консультаций о возможности организации азартных игр в этих местах.
"А если по каким-то причинам жители города решат, что игорному залу здесь не место, то предпринимателю придется продолжать поиски другого помещения. На мой взгляд, это соломоново решение, которое позволяет учесть интересы как предпринимателей, так и жителей Даугавпилса, которые являются приоритетом", - добавил мэр.
Против правил возражает Латвийская ассоциация игорного бизнеса, которая считает, что функционирование игорных заведений на территории города не наносит ущерба или угрозы общественным интересам. Отдельные лица высказались против проекта правил на том основании, что игорные заведения - хорошее место работы для многих жителей города.
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