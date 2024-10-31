В Даугавпилсе запретят азартные игры вблизи жилых домов, церквей и других зданий

"Согласно новым правилам, все девять игорных залов в нашем городе будут закрыты, так как все они расположены рядом с многоквартирными домами, образовательными, спортивными и социальными учреждениями. Решения о закрытии каждого из них будут приняты в ближайшие месяцы", - заявил мэр города Андрей Элксниньш.

Как заявили в Латвийской ассоциации игорного бизнеса, Конституционный суд подтвердил, что любой запрет на организацию азартных игр в конкретном месте или на территории должен быть надлежащим образом обоснован. В случае с Даугавпилсом такого обоснования нет.

По словам президента ассоциации Арниса Верземниекса, в результате решения думы будет потеряно почти 100 оплачиваемых рабочих мест, а налоговые поступления самоуправления сократятся примерно на 285 054 евро в год.

При этом он заявил, что решение повлияет не только на муниципальный бюджет, но и повлечет за собой существенное падение доходов госбюджета. Общие потери государства после закрытия девяти действующих в Даугавпилсе игорных залов могут составить 4,13 миллиона евро в год.

Фактически закрытие произойдет в течение следующих пяти лет - именно такой срок установлен решением Конституционного суда, чтобы предприниматели могли найти другие бизнес-модели.

Отныне организовать азартные игры на территории города можно будет только в трех-, четырех- или пятизвездочных гостиницах, а также в отдельно стоящем общественном здании или группе помещений общей площадью не менее более 1000 квадратных метров, если вся эта площадь будет использоваться только для функций игрового зала. Отдельным требованием является обязательное проведение общественных консультаций о возможности организации азартных игр в этих местах.

"А если по каким-то причинам жители города решат, что игорному залу здесь не место, то предпринимателю придется продолжать поиски другого помещения. На мой взгляд, это соломоново решение, которое позволяет учесть интересы как предпринимателей, так и жителей Даугавпилса, которые являются приоритетом", - добавил мэр.

Против правил возражает Латвийская ассоциация игорного бизнеса, которая считает, что функционирование игорных заведений на территории города не наносит ущерба или угрозы общественным интересам. Отдельные лица высказались против проекта правил на том основании, что игорные заведения - хорошее место работы для многих жителей города.

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