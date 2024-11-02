В Лиепае открыт один из крупнейших в Балтии рыбоперерабатывающих комплексов

Комплекс расположен в месте, где еще несколько лет назад находился Лиепайский завод рыбных консервов. Сначала там начало работу производство крабовых палочек Syfud, а потом были построены еще два завода по переработке лосося.

Владелец Syfud Сигитс Амбразевичс рассказал, что 90% произведенной продукции планируется экспортировать на дальние рынки, а 10% останется странам Балтии.

Сырье для производства крабовых палочек Syfud закупает в США, Таиланде, Индии и Вьетнаме, лосоcь для копчения завозит из Норвегии, в будущем его планируют закупать также в Исландии, Великобритании и на Фарерских островах. Главные рынки экспорта - Германия, Франция, Италия, Испания и другие страны ЕС, ведутся переговоры и с партнерами из США. В данный момент на заводе работает чуть менее 200 работников. Для расширения производства и создания двух новых заводов необходимо еще порядка 600 работников, сейчас ведется их поиск.

"Часть работников уже сейчас из Литвы, однако мне кажется, что, к сожалению, нам не получится обойтись и без рабочей силы из третьих стран. Это зависит от того, насколько удачной будет комплектации на месте, а также от государственных законов. Это может быть Украина, Средняя Азия, Индия, указал TV Kurzeme Амбразевичс.

За несколько лет предприятие надеется достичь оборота в 200-250 миллионов евро, что в таком случае будет по меньшей мере в два раза больше, чем у любой другой работающей в этой сфере фирме в странах Балтии.

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