Жители Латвии начали получать письма от Службы государственных доходов (VID) с просьбой проверить, задекларировали ли они все свои доходы в 2023 или 2022 году. Эта идея была заимствована из зарубежного опыта, рассказала генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в специальном выпуске программы Kas notiek Latvijā? на Латвийском телевидении.
Глава VID рассказала, как возникла идея писем гражданам
Всего письма получат около 70 тысяч человек. Решение основано на методе "наджинга" (подталкивания).
"Это старые страны Западной Европы", - сообщила глава VID, не уточнив конкретные страны. "По сути, это научно обоснованный метод "наджинга", по которому налоговая администрация обращается к людям с различными посланиями", - пояснила она.
Генеральный директор VID подчеркнула, что окончательное решение об использовании такого подхода было принято ею, и не раскрыла, кто его предложил.
Шмите-Роке не смогла сказать, сколько человек работает над этим проектом, но заверила, что работа распределена и дополнительных часов у сотрудников не прибавилось.
Как ранее сообщалось, интерес и отклик жителей относительно полученных писем очень высоки, поэтому VID собрала наиболее часто задаваемые вопросы и предлагает ответы на них как на своем сайте, так и по другим информационным каналам.
Наиболее часто задаваемые вопросы в основном связаны с тем, как действовать, получив такое письмо, насколько обширная информация о доходах и денежном потоке человека на его банковских счетах уже имеется в распоряжении VID, почему такие письма получают и долгое время проживающие за границей латвийцы.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте www.vid.gov.lv в разделе "Письма VID: вопросы и ответы" и в аккаунтах VID в социальных сетях Facebook и X.
VID призывает каждого, кто получил такое письмо, не беспокоиться, прежде всего спокойно ознакомиться с этим путеводителем и действовать в соответствии с конкретной ситуацией - дать объяснение в свободной форме в системе электронного декларирования VID (EDS) или же подать декларацию о годовых доходах. И только в специфических, неясных случаях необходимо связаться и проконсультироваться с VID.
VID постепенно оценит предоставленную жителями информацию и только в случае необходимости, если будут какие-то дополнительные вопросы или неясности, свяжется с человеком в EDS VID, чтобы уточнить предоставленную или получить дополнительную информацию.
До сих пор письма рассылались в электронном виде в EDS, однако в дальнейшем планируется отправлять их и по почте на задекларированное человеком место жительства, если он не является пользователем EDS.
Эти письма рассылаются тем людям, у которых в результате тщательного анализа данных выявлены наибольшие несоответствия, то есть разница между оборотом на их банковских счетах и декларированными доходами составляет не менее 20 000 евро или более.
Цель писем - обратить внимание людей на возможный риск неуплаты налогов (незадекларированных доходов), призвав оценить полученные на счетах денежные суммы и задекларировать ранее незадекларированные доходы, если таковые констатируются, или дать обоснованное объяснение причин этого денежного потока.
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