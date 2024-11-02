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Alexandra Nekrasova

Глава VID рассказала, как возникла идея писем гражданам

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Служба государственных доходов
Служба государственных доходов Фото: Paula Čurkste/LETA

Жители Латвии начали получать письма от Службы государственных доходов (VID) с просьбой проверить, задекларировали ли они все свои доходы в 2023 или 2022 году. Эта идея была заимствована из зарубежного опыта, рассказала генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в специальном выпуске программы Kas notiek Latvijā? на Латвийском телевидении.

Всего письма получат около 70 тысяч человек. Решение основано на методе "наджинга" (подталкивания).

"Это старые страны Западной Европы", - сообщила глава VID, не уточнив конкретные страны. "По сути, это научно обоснованный метод "наджинга", по которому налоговая администрация обращается к людям с различными посланиями", - пояснила она.

Генеральный директор VID подчеркнула, что окончательное решение об использовании такого подхода было принято ею, и не раскрыла, кто его предложил.

Шмите-Роке не смогла сказать, сколько человек работает над этим проектом, но заверила, что работа распределена и дополнительных часов у сотрудников не прибавилось.

Как ранее сообщалось, интерес и отклик жителей относительно полученных писем очень высоки, поэтому VID собрала наиболее часто задаваемые вопросы и предлагает ответы на них как на своем сайте, так и по другим информационным каналам.

Наиболее часто задаваемые вопросы в основном связаны с тем, как действовать, получив такое письмо, насколько обширная информация о доходах и денежном потоке человека на его банковских счетах уже имеется в распоряжении VID, почему такие письма получают и долгое время проживающие за границей латвийцы.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте www.vid.gov.lv в разделе "Письма VID: вопросы и ответы" и в аккаунтах VID в социальных сетях Facebook и X.

VID призывает каждого, кто получил такое письмо, не беспокоиться, прежде всего спокойно ознакомиться с этим путеводителем и действовать в соответствии с конкретной ситуацией - дать объяснение в свободной форме в системе электронного декларирования VID (EDS) или же подать декларацию о годовых доходах. И только в специфических, неясных случаях необходимо связаться и проконсультироваться с VID.

VID постепенно оценит предоставленную жителями информацию и только в случае необходимости, если будут какие-то дополнительные вопросы или неясности, свяжется с человеком в EDS VID, чтобы уточнить предоставленную или получить дополнительную информацию.

До сих пор письма рассылались в электронном виде в EDS, однако в дальнейшем планируется отправлять их и по почте на задекларированное человеком место жительства, если он не является пользователем EDS.

Эти письма рассылаются тем людям, у которых в результате тщательного анализа данных выявлены наибольшие несоответствия, то есть разница между оборотом на их банковских счетах и декларированными доходами составляет не менее 20 000 евро или более.

Цель писем - обратить внимание людей на возможный риск неуплаты налогов (незадекларированных доходов), призвав оценить полученные на счетах денежные суммы и задекларировать ранее незадекларированные доходы, если таковые констатируются, или дать обоснованное объяснение причин этого денежного потока.

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