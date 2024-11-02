Глава VID рассказала, как возникла идея писем гражданам

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте www.vid.gov.lv в разделе "Письма VID: вопросы и ответы" и в аккаунтах VID в социальных сетях Facebook и X.

VID призывает каждого, кто получил такое письмо, не беспокоиться, прежде всего спокойно ознакомиться с этим путеводителем и действовать в соответствии с конкретной ситуацией - дать объяснение в свободной форме в системе электронного декларирования VID (EDS) или же подать декларацию о годовых доходах. И только в специфических, неясных случаях необходимо связаться и проконсультироваться с VID.

VID постепенно оценит предоставленную жителями информацию и только в случае необходимости, если будут какие-то дополнительные вопросы или неясности, свяжется с человеком в EDS VID, чтобы уточнить предоставленную или получить дополнительную информацию.

До сих пор письма рассылались в электронном виде в EDS, однако в дальнейшем планируется отправлять их и по почте на задекларированное человеком место жительства, если он не является пользователем EDS.

Эти письма рассылаются тем людям, у которых в результате тщательного анализа данных выявлены наибольшие несоответствия, то есть разница между оборотом на их банковских счетах и декларированными доходами составляет не менее 20 000 евро или более.

Цель писем - обратить внимание людей на возможный риск неуплаты налогов (незадекларированных доходов), призвав оценить полученные на счетах денежные суммы и задекларировать ранее незадекларированные доходы, если таковые констатируются, или дать обоснованное объяснение причин этого денежного потока.

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