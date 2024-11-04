84-летний Айвар из Сигулды всю жизнь проработал водителем и после 56 лет работы решил уйти на пенсию. Теоретически стажа у него достаточно, но он не представляет повседневную жизнь без вождения, поэтому продолжает работать даже в преклонном возрасте. Вот уже несколько лет, в октябре, Айвар звонит в Государственное агентство социального страхования (VSAA), чтобы узнать размер пенсии после индексации, но в этом году ему ничего не сказали, сообщает программа Bez tabu.
Видео ⟩ VSAA отказалось предоставлять информацию о пенсии по телефону
Сотрудник VSAA отказался раскрыть информацию о начисленной пенсии на основании защиты персональных данных. Айвар обратился в VSAA в присутствии журналистов программы и вновь получил отказ.
По словам представителей VSAA, информация предоставляется пенсионерам и по телефону, но в обязанности сотрудников не входит немедленный расчет всей необходимой информации.
"Сотрудники агентства также предоставляют информацию по телефону. В таких случаях задаются различные вопросы, чтобы понять, действительно ли звонивший тот, за кого себя выдает. Бывают случаи, когда сотрудники коллекторских компаний звонят и пытаются выяснить размер пенсии человека. Они не имеют права этого делать. В данном случае человек просил слишком подробную информацию, которую мы можем предоставить в письменном виде или в ходе личной консультации", - сказала представитель VSAA Ивета Дайне.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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