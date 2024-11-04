Видео VSAA отказалось предоставлять информацию о пенсии по телефону

84-летний Айвар из Сигулды всю жизнь проработал водителем и после 56 лет работы решил уйти на пенсию. Теоретически стажа у него достаточно, но он не представляет повседневную жизнь без вождения, поэтому продолжает работать даже в преклонном возрасте. Вот уже несколько лет, в октябре, Айвар звонит в Государственное агентство социального страхования (VSAA), чтобы узнать размер пенсии после индексации, но в этом году ему ничего не сказали, сообщает программа Bez tabu.