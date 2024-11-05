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Стартовая цена аукциона по продаже Дома Москвы снова снижена

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Дом Москвы
Дом Москвы Фото: Zane Bitere/LETA

Правление государственного агентства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) во вторник приняло решение снизить на 10% стартовую цену аукциона по продаже Дома Москвы, расположенного в Риге, на ул. Марияс, 7, сообщили агентству LETA представители VNĪ.

Таким образом, стартовая цена объекта на следующем аукционе составит 2,499 миллиона евро.

Это уже второе снижение цены на Дом Москвы - первое снижение на 20% было сделано в октябре 2024 года после первого неудачного аукциона.

Уже сообщалось, что повторный аукцион Дома Москвы не вызвал интереса у потенциальных инвесторов. Объект был выставлен на аукцион по стартовой цене 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

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