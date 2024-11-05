Правление государственного агентства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) во вторник приняло решение снизить на 10% стартовую цену аукциона по продаже Дома Москвы, расположенного в Риге, на ул. Марияс, 7, сообщили агентству LETA представители VNĪ.
Стартовая цена аукциона по продаже Дома Москвы снова снижена
Таким образом, стартовая цена объекта на следующем аукционе составит 2,499 миллиона евро.
Это уже второе снижение цены на Дом Москвы - первое снижение на 20% было сделано в октябре 2024 года после первого неудачного аукциона.
Уже сообщалось, что повторный аукцион Дома Москвы не вызвал интереса у потенциальных инвесторов. Объект был выставлен на аукцион по стартовой цене 2,856 миллиона евро.
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.
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