Главное за 5 ноября Следим за выборами президента США, изменения в работе NMPD и ремонт Земитанского моста

Некогда президентские выборы в США воспринимались как образец демократической борьбы, где претенденты на высший пост действовали с уважением к сопернику. Но уже три избирательных цикла подряд картина меняется. С тех пор как Дональд Трамп вступил в президентскую гонку в 2016 году, американские выборы превратились в бесконечную схватку за умы избирателей, в которой главное оружие - ложь и манипуляция. Ожесточение только нарастает, и в ход идут все более абсурдные обвинения и фейковые новости - в адрес обоих кандидатов.

​Американцы 5 ноября выбирают нового президента. Когда избирательные участки в день голосования закроются, ожидание результатов выборов может занять всего несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.

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