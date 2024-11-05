Второй день рабочей недели принес много интересных новостей, главной из которой, несомненно, являются выборы президента США. Однако важные события происходили и в Латвии - например, NMPD сообщила об изменениях в предоставлении услуг, которые вступят в силу в с нового года, а Рижская дума начала ремонт Земитанского моста. За ходом выборов в США на протяжении всей ночи можно будет следить в онлайн-репортаже журналиста RUS TVNET Артема Липина, но узнайте перед этим о других важных событиях - в нашей ежедневной подборке рассказываем коротко о главном за вторник, 5 ноября.
Главное за 5 ноября ⟩ Следим за выборами президента США, изменения в работе NMPD и ремонт Земитанского моста
Новости Латвии:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист LTV Эвалд Дукуль, с которым мы поговорили о русском языке, расколе общества и стереотипах о Даугавпилсе.
Со следующего года планируется несколько изменений в организации работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) - будет снижена нагрузка отдельных работников, численный состав части бригад будет сокращен с трех человек до двух, изменится и время работы отдельных бригад - они будут переведены с суточных на дневные дежурства в местах, где ночью поступает в среднем менее одного вызова, сообщает NMPD.
На этой неделе в Риге начались работы по реконструкции Земитанского моста, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Во второй половине дня во вторник, 5 ноября, центре Риги, на перекрестке улиц Матиса и Кр. Барона, с рельсов частично сошел трамвай, в 16:30 сообщил порталу Apollo.lv очевидец. Вскоре после 17 часов движение было восстановлено.
"Это комично, но одновременно и печально", - говорит Каспар Шпелис, историк, руководитель центра культурного наследия Tīnūžu muiža, который в разговоре с TVNET не скрывает возмущения по поводу происходящего у кладбища павших солдат немецкой армии "Леястинужи". Там во время ремонта была создана большая насыпь, которая ухудшает пейзаж и обесценивает предыдущие реставрационные работы, проведенные на кладбище. Он готов бороться, чтобы эту насыпь убрали. "Это дело нужно исправить", - отмечает Шпелис.
В субботу, 2 ноября, сотрудники Госполиции получили информацию о нескольких поврежденных автомобилях и кражах из торговых точек в Риге на улице Латгалес. Преступления совершил ночью полуголый мужчина, вооруженный металлическим прутом, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Фермер Зинаида выращивает овец в Никрацской волости. В последнее время на домашний скот повадились нападать волки, сообщает Латвийское телевидение.
Иварс Шулцс, который был выдвинут на должность члена правления по управлению технологиями единого общественного СМИ Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), снял свою кандидатуру. Он заявил об этом в программе Латвийского радио Krustpunktā.
В первый день нового года, 1 января, все латвийские магазины Maxima будут закрыты, сообщили представители Maxima Latvija.
Международные технологические предприятия латвийского происхождения Printful и Printify, предоставляющие услуги печати и другого производства по заказу во всем мире, сообщили об объединении. При этом компании продолжат работать под обоими брендами и на обеих платформах, сообщили представители компаний в интервью агентству LETA.
За рубежом:
В ночь с 5 на 6 ноября по рижскому времени в США будут проходить выборы президента США, которые, как водится, повлияют и на другие страны - результатов напряженно ждут и в Брюсселе, и в Киеве, и в Москве. И в Риге их тоже буду ждать. Судя по всему, гонка будет крайне близкой. Поэтому за ходом выборов и подсчета голосов Артем Липин будет следить в прямом эфире - с 21:00 5 ноября до 9:00 6 ноября. Присоединяйтесь и вы к бессонной и важной ночи.
Российская Федерация - чрезвычайно большая страна, населенная самыми разнообразными этническими и религиозными группами. Исторически многие из них были не очень лояльны к политическому центру Москвы и их покорность была достигнута "силой кулака". Учитывая горячие дебаты о возможном крахе России в войне с Украиной, TVNET рассматривает один из сценариев будущего страны - ее распад. Согласно этому сценарию, потенциально может родиться ряд новых стран, о которых речь пойдет ниже.
Короткая поездка в Германию вместо запланированного государственного визита. Четырехсторонняя встреча в ведомстве канцлера вместо конференции в Рамштайне, где планировалось скоординировать будущую помощь Украине с участием представителей примерно 50 стран, включая многих глав государств и правительств. Ураган "Милтон" во Флориде помешал президенту США Джо Байдену следовать по запланированному маршруту, и в результате вся европейская политика сбилась с курса.
Российский диктатор Владимир Путин - лидер свободного "незападного" мира и гарант справедливости в мире; Россия находится не в изоляции, а в эпицентре мировых событий; cамое международно значимое политическое событие этого года произошло в России - в таких полных пафоса тонах кремлевские идеологи освещали саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты), проходивший в Казани.
Кто станет новым президентом США - Камала Харрис или Дональд Трамп - станет понятно уже завтра. 5 ноября завершится голосование американских избирателей. Rus.Postimees поговорил со сторонником Трампа из штата Оклахома, который рассказал о знакомстве с теми, кто лично знает кандидата в президенты от Республиканской партии и готов отстаивать его ценности с оружием в руках.
Некогда президентские выборы в США воспринимались как образец демократической борьбы, где претенденты на высший пост действовали с уважением к сопернику. Но уже три избирательных цикла подряд картина меняется. С тех пор как Дональд Трамп вступил в президентскую гонку в 2016 году, американские выборы превратились в бесконечную схватку за умы избирателей, в которой главное оружие - ложь и манипуляция. Ожесточение только нарастает, и в ход идут все более абсурдные обвинения и фейковые новости - в адрес обоих кандидатов.
Американцы 5 ноября выбирают нового президента. Когда избирательные участки в день голосования закроются, ожидание результатов выборов может занять всего несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.
Интересное чтиво:
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