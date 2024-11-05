1 января все магазины Maxima будут закрыты

Кроме того, время работы магазинов 24, 25 и 31 декабря будет сокращено, указали представители предприятия.

Напомним, в 2023 году предприятие Maxima Latvija работало с оборотом в 1,073 миллиарда евро, что на 10,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 84,9% - до 55,529 миллиона евро.

Maxima Latvija была зарегистрирована в ноябре 2000 года с уставным капиталом 4,91 миллиона евро. Maxima Latvija принадлежит литовским компаниям Maxima Grupe и Maxima LT. Группа входит в состав литовской бизнес-группы Vilniaus prekyba, контролируемой Нериюсом Нумой.

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