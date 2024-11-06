В Сейме поставят киоск самообслуживания с едой: поставщика для кафе найти не удалось

Поскольку прежний поставщик услуг общественного питания больше не арендует помещение, Сейм неоднократно предлагал предприятиям подавать заявки. Однако и третий конкурс закончился безрезультатно.

При этом четыре претендента подали заявки на установку киоска самообслуживания. С двумя претендентами - Sanitex и 12eat Latvija - заключены договоры аренды части помещения для установки киоска самообслуживания на 24 месяца с правом продления договора еще на 24 месяца.

В четверг, 7 ноября, первый киоск самообслуживания будет открыт в столовой Сейма. Второй киоск планируется открыть в начале декабря.

Ранее в Сейме услуги общественного питания предоставляла компания MISE.VK.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!