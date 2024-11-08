В октябре выкуплены принадлежащие "Газпрому" акции Latvijas gāze

27,85% акций LG у "Газпрома" выкупило специально созданное членами правления LG SIA Energy investment, а 6,15% - литовская компания Haupas.

Сумма сделки не называется.

Осенью прошлого года 28,97% акций LG были выкуплены у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II S.À.R.L.

Как заявили в LG, специально созданная членам правления компания Energy Investments сделала следующий важный шаг, выкупив акции у "Газпрома", и теперь среди акционеров LG большинство принадлежит гражданам Латвии.

Как заявил председатель правления LG Айгар Калвитис, в результате выкупа 34% акций у "Газпрома" получен контроль примерно над 63% акций предприятия.

Калвитис сообщил, что будут продолжены поиски решения по выкупу акций еще у двух крупных акционеров - латвийского SIA Itera Latvia и немецкой Uniper Ruhrgas International.

В прошлом году оборот концерна LG составил 159,819 млн евро, что в 4,4 раза меньше 2022 года, когда цены на природный газ значительно выросли, а убытки составили 56,911 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

По состоянию на 8 ноября 2024 года крупнейшими акционерами LG являются Energy investment - 27,85%, AS Rietumu Banka - 28,97%, Uniper Ruhrgas International - 18,26%, Itera Latvia - 16%, Haupas - 6,15%.

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