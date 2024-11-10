Ошибка или саботаж? Из-за возражений TET Латвия лишилась 12,5 миллиона на развитие сети 5G

Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:

"У нас тоже есть оптоволоконная сеть на отдельных участках трассы - 10, 25 километров, но с разрывами, как и у TET. Некоторые сегменты построены 10 лет назад, другие - 20 или даже 25 лет назад.

Нужно понимать, что срок службы оптоволокна составляет около 25 лет. Его необходимо прокладывать заново. Если просто заменить отдельные отрезки, этого недостаточно для сети 5G, качество передачи данных будет неудовлетворительным".

Улдис Татарчук, председатель правления TET:

"Мы начали массовое строительство оптоволоконной сети в 2017 году, но отдельные соединения и сети прокладывались еще в 90-х. Постепенно они обновляются, и качество связи мы поддерживаем на высоком уровне".

Гиртс Озолс, председатель правления LVRTC:

"Через 10 лет, когда автоматизированное вождение станет повседневностью, ситуация может быть такой же, как с Rail Baltica: доезжаешь до границы Латвии - и связь обрывается, снова включается только в Литве. Нет сплошного технологического покрытия".

Этот спор расколол два министерства - сообщения и экономики. Министр сообщения Каспар Бришкенс обвиняет TET в действиях, близких к антигосударственной политике, в то время как министр экономики Виктор Валайнис считает, что инициаторы проекта сами допустили ошибки.

Каспар Бришкенс, министр сообщения ("Прогрессивные"):