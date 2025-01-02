Кабинет министров не решил о возможности вложения дополнительного капитала в авиакомпанию airBaltic, и Министерство сообщения ожидает ясного и достоверного обоснования от руководства airBaltic до принятия каких-либо решений, сообщил агентству LETA советник министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") Эдгар Клетниекс, комментируя слова председателя совета airBaltic Клавса Васкса о неизбежности дополнительного вклада государства.
"Неизбежные вложения": министерство требует обоснования словам председателем совета airBaltic
Клетниекс подчеркнул, что Васкс и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс пообещали привлечь капитал в размере 300 млн евро, и их главная задача - убедить частных инвесторов.
Клетниекс отметил, что государство как заботливый хозяин выполняло все необходимые домашние задания, в том числе касающиеся привлечения стратегического инвестора и уменьшения основного капитала, чтобы повысить интерес частных инвесторов и чтобы предприятие смогло привлечь необходимый ему капитал.
Как уже сообщалось, Васкс на сайте LinkedIn в понедельник заявил, что нынешние обязательства по облигациям и их процентные ставки не работают для долгосрочной деятельности Латвийской национальной авиакомпании airBaltic, поэтому вложение дополнительного капитала из страны, скорее всего, неизбежно.
Чтобы выполнить обязательства и достичь стратегических целей, airBaltic не может продолжать работать с накопленным уже годами негативным собственным капиталом, отметил Васкс, добавив, что поэтому дополнительный вклад капитала из страны, скорее всего, неизбежен, если только государство не готово полностью отказаться от своего вклада в пользу других инвесторов.
Васкс также отмечает, что даже тогда необходимая сумма для долгосрочного развития предприятия может оказаться недостаточной, если только такое вложение не произойдет как часть процесса первичного публичного предложения акций (IPO), что позволит достичь предусмотренной бизнес-планом необходимой суммы капитала.
При этом Васкс пишет, что в настоящее время самая ранняя возможная дата IPO airBaltic приходится на весну 2025 года в зависимости от времени заключения окончательного соглашения со стратегическим инвестором и ситуации на финансовом рынке. Однако Васкс признает, что время не является союзником airBaltic.
Васкс также признает, что переговоры со стратегическим инвестором, который был задуман как валидатор бизнес-модели airBaltic, так и содействующий процессу IPO, прошли не так быстро, как ожидалось.
Васкс отметил, что привлечение такого инвестора не является лишь существенной финансовой поддержкой капитала предприятия, это служит также критическим подтверждением деятельности предприятия и возможностей будущего роста.
Председатель совета airBaltic упомянул, что "ни одна компания в мире не была успешно выведена на биржу без четких амбиций роста, хорошо определенных стратегий и способных управленческих команд, которые вдохновляют доверие инвесторов". По мнению Васкса, airBaltic соответствует этим критериям, но для этого необходимо единое видение всех вовлеченных сторон и их движение к цели, чтобы обеспечить успех.
Васкс также пояснил, что влияние авиакомпании на латвийскую экономику простирается намного дальше ее операционной деятельности. Помощь экономическому росту, экспортному потенциалу и региональной совместимости, общий вклад airBaltic в кровообращение Латвийской экономики незаменимы, подчеркивает Васкс.
Он отметил, что создание и развитие сильного предприятия намного длительнее и сложнее, чем возможность его в короткие сроки разрушить, принимая необдуманные или краткосрочные политически мотивированные решения.
Поэтому Васкс призывает всех вовлеченных проявить терпение, понимание и более оптимистичный взгляд на преддверии. "Ясным видением и совместными действиями мы можем обеспечить не только успех airBalti», но и более широкий экономический рост", - говорит Васкс.
Как уже сообщалось, латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.
Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.
"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.
Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.
Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.
Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.
За дополнительной помощью пассажиры могут обратиться в информационный центр airBaltic.
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