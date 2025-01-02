"Неизбежные вложения": министерство требует обоснования словам председателем совета airBaltic

При этом Васкс пишет, что в настоящее время самая ранняя возможная дата IPO airBaltic приходится на весну 2025 года в зависимости от времени заключения окончательного соглашения со стратегическим инвестором и ситуации на финансовом рынке. Однако Васкс признает, что время не является союзником airBaltic.

Васкс также признает, что переговоры со стратегическим инвестором, который был задуман как валидатор бизнес-модели airBaltic, так и содействующий процессу IPO, прошли не так быстро, как ожидалось.

Васкс отметил, что привлечение такого инвестора не является лишь существенной финансовой поддержкой капитала предприятия, это служит также критическим подтверждением деятельности предприятия и возможностей будущего роста.

Председатель совета airBaltic упомянул, что "ни одна компания в мире не была успешно выведена на биржу без четких амбиций роста, хорошо определенных стратегий и способных управленческих команд, которые вдохновляют доверие инвесторов". По мнению Васкса, airBaltic соответствует этим критериям, но для этого необходимо единое видение всех вовлеченных сторон и их движение к цели, чтобы обеспечить успех.

Васкс также пояснил, что влияние авиакомпании на латвийскую экономику простирается намного дальше ее операционной деятельности. Помощь экономическому росту, экспортному потенциалу и региональной совместимости, общий вклад airBaltic в кровообращение Латвийской экономики незаменимы, подчеркивает Васкс.