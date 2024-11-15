Будущее Rail Baltica: правительство обсудит реализацию первой очереди

Как сообщил журналистам после заседания коалиции министр финансов Арвилс Ашераденс, на следующей неделе этот вопрос в правительстве еще не будет обсуждаться, но договоренность может быть достигнута позже, то есть правительство может принять решение о дальнейшей реализации Rail Baltica через две недели.

Министр сообщил, что на следующей неделе у премьер-министра Эвики Силини предусмотрена встреча с главами правительств остальных стран Балтии, на которой будет обсуждаться и проект Rail Baltica.

"Нет сомнений, что Rail Baltica должна соединить Эстонию и Литву", - сказал Ашераденс.

По его словам, на данный момент между министерствами нет существенных разногласий по вопросам реализации первой очереди проекта.

"Скорее всего, этот доклад будет в правительстве через две недели, а пока мы постараемся согласовать детали", - сказал министр.

Он также напомнил, что начинается обсуждение следующего периода планирования фондов ЕС, поэтому важно, чтобы страны Балтии были едины относительно того, как и что будет происходить, и вместе отстаивали свою позицию по финансированию проекта.