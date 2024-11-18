Товар поврежден, но в течение гарантийного срока компания обанкротилась. Что делать?

Ренарс не получил известия о назначении администратора неплатежеспособности, но в базе данных неплатежеспособности можно найти информацию о том, что предприятие prof.lv действительно признано неплатежеспособным и администратором этого процесса назначен Айварс Салмгриезис.

"Эта ситуация, пожалуй, не самая оптимистичная, в которой может оказаться потребитель", - сообщила представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане.

"Все обязательства, которые взяла на себя эта компания, можно попытаться урегулировать, обратившись к администратору", - добавила она.

Ренарс вступает в роль кредитора - он, скорее всего, окажется в конце очереди кредиторов, потому что сначала компании придется рассчитаться с государственными органами, затем с банками и поставщиками, и только потом придет очередь покупателей. В данной ситуации Центр по защите прав потребителей ничем помочь не может.

"Однако потребитель должен был потребовать возврата пылесоса. В этом случае мы все равно могли бы попытаться решить эту проблему", - добавил Гертмане.

PTAC также посоветовала Ренарсу написать заявление в сервисную компанию, которая ремонтировала пылесос, о возврате устройства.

Также присяжный адвокат Гайдис Берзиньш указывает на уже упомянутый факт, что покупатель мог получить обратно поврежденное устройство. В то же время Ренарс, как кредитор, имеет законное право на компенсацию за приобретенный товар.

Берзиньш также советует перед покупкой услуги или товара провести небольшое исследование, чтобы проверить, нет ли у компании налоговых долгов. "Это можно легко проверить в открытом доступе", - добавил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!