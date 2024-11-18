Товар, купленный год назад в интернет-магазине, испорчен и больше не выполняет свои функции. Есть чек о покупке, гарантия два года, но в течение гарантийного срока фирма, где был куплен товар, обанкротилась. Что делать в такой ситуации? Разбирался портал Lsm.lv.
Товар поврежден, но в течение гарантийного срока компания обанкротилась. Что делать?
Ренарc вместе с братом подарил матери на день рождения отличный подарок - робот-пылесос, который какое-то время служил хорошо, но потом испортился. Поэтому Ренарс обратился к продавцу - в интернет-магазин prof.lv.
"Гарантия на товар составляет два года, поэтому я решил, что смогу сдать [пылесос] по гарантии до февраля либо на ремонт, либо на замену. По моим расчетам, я обменяю его на другой, похожий, если не такой же", - сказал Ренарс.
Ренарсу пришлось самостоятельно искать сервисную компанию, которая могла бы отремонтировать пылесос, но более чем через 3 недели он получил сообщение о том, что прибор не подлежит ремонту и что будет возмещена полная стоимость товара. В сервисной компании утверждали, что все необходимые документы были отправлены в интернет-магазин prof.lv.
Ренарс оставил неисправное устройство в сервисной компании, что, вероятно, было его самой большой ошибкой - он должен был настоять на возврате пылесоса.
Компания prof.lv обещала вернуть деньги в течение нескольких дней, но, к сожалению, этого не произошло. Ренарс получил известие о том, что компания признана неплатежеспособной и теперь деньги за испорченный товар можно получить только обратившись к администратору неплатежеспособности.
Ренарс не получил известия о назначении администратора неплатежеспособности, но в базе данных неплатежеспособности можно найти информацию о том, что предприятие prof.lv действительно признано неплатежеспособным и администратором этого процесса назначен Айварс Салмгриезис.
"Эта ситуация, пожалуй, не самая оптимистичная, в которой может оказаться потребитель", - сообщила представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане.
"Все обязательства, которые взяла на себя эта компания, можно попытаться урегулировать, обратившись к администратору", - добавила она.
Ренарс вступает в роль кредитора - он, скорее всего, окажется в конце очереди кредиторов, потому что сначала компании придется рассчитаться с государственными органами, затем с банками и поставщиками, и только потом придет очередь покупателей. В данной ситуации Центр по защите прав потребителей ничем помочь не может.
"Однако потребитель должен был потребовать возврата пылесоса. В этом случае мы все равно могли бы попытаться решить эту проблему", - добавил Гертмане.
PTAC также посоветовала Ренарсу написать заявление в сервисную компанию, которая ремонтировала пылесос, о возврате устройства.
Также присяжный адвокат Гайдис Берзиньш указывает на уже упомянутый факт, что покупатель мог получить обратно поврежденное устройство. В то же время Ренарс, как кредитор, имеет законное право на компенсацию за приобретенный товар.
Берзиньш также советует перед покупкой услуги или товара провести небольшое исследование, чтобы проверить, нет ли у компании налоговых долгов. "Это можно легко проверить в открытом доступе", - добавил он.
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