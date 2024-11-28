Рост цен на продукты питания ускоряет темпы инфляции

По данным Центрального статистического управления, годовая инфляция в Латвии в октябре выросла и составила 2%, тогда как месяцем ранее - 1,4%, а в июле и августе - 0,7%.

На данный момент можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что кривая индекса потребительских цен продолжит подниматься, хотя есть надежда, что в ближайшие месяцы не будет таких резких скачков, как в предыдущие.

Можно с уверенностью сказать, что менее обеспеченная часть общества сильнее всего ощущает инфляцию, поскольку продукты питания, коммунальные платежи, расходы на лекарства и транспорт занимают большее место в их бюджете.

Несмотря на то, что некоторые категории расходов, такие как отопление или топливо, демонстрируют дефляцию, значительное негативное воздействие на бюджет домохозяйств оказывает рост цен на продукты.

Ранее считалось, что расходы на продукты питания составляют около четверти семейного бюджета. Однако для людей с низкими доходами эта доля может вырасти до 30-40% и увеличиться еще больше с ростом цен на продукты.