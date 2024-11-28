Несмотря на то, что ранее ожидался медленный рост инфляции, сейчас все больше уверенность в том, что процесс идет в обратном направлении, а рост цен в последние месяцы ускорился.
Рост цен на продукты питания ускоряет темпы инфляции
По данным Центрального статистического управления, годовая инфляция в Латвии в октябре выросла и составила 2%, тогда как месяцем ранее - 1,4%, а в июле и августе - 0,7%.
На данный момент можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что кривая индекса потребительских цен продолжит подниматься, хотя есть надежда, что в ближайшие месяцы не будет таких резких скачков, как в предыдущие.
Можно с уверенностью сказать, что менее обеспеченная часть общества сильнее всего ощущает инфляцию, поскольку продукты питания, коммунальные платежи, расходы на лекарства и транспорт занимают большее место в их бюджете.
Несмотря на то, что некоторые категории расходов, такие как отопление или топливо, демонстрируют дефляцию, значительное негативное воздействие на бюджет домохозяйств оказывает рост цен на продукты.