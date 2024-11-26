Названо лучшее новое рижское предприятие прошлого года

Награждение лучших предприятий Риги состоялось 25 ноября. Были награждены шесть лучших предприятий Риги в приоритетных сферах - стартап, международный бизнес-центр, информационно-коммуникационные технологии, недвижимость, производство с высокой добавочной стоимостью и новая в этом году категория - новое предприятие Риги года.

Предприятием года в Риге в секторе стартапов признано Jeff App, в секторе международных бизнес-центров - Circle K Business Centre, в секторе ИКТ - TestDevLab, в секторе недвижимости - проект Capitalica Asset Management - Verde. Рижским предприятием года в секторе производства с высокой добавочной стоимостью стала Lexel Fabrika.

По данным Firmas.lv, предприятие elProt было зарегистрировано в 2023 году. 90% акций компании принадлежат Риналдсу Безбайлису, 10% - Арвису Гедушсу.

Оборот компании в 2023 году составил 340 000 евро, а прибыль - 97 520 евро.

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