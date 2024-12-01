Заманчивые предложения вырваться из повседневной рутины и отправиться в незабываемые походы по захватывающим дух горным тропам в Польше, отдохнуть в Испании и попасть в Исландию многим кажутся исполнением мечты. В соцсетях люди положительно высказывались об организованных Сергеем Шабуровым путешествиях, однако все не так однозначно.

Несколько человек обратились в Apollo.lv, рассказав о болезненных разочарованиях - отмененных в последний момент поездках, невозвращенных крупных суммах денег и обманчивых обещаниях.

Но помимо всего этого, есть и тревожный факт: многие из обманутых людей верят, что этот человек и сегодня активно предлагает поездки.