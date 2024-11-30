В последнем квартале года состоялась ежегодная аттестация сотрудников канцелярии. В соответствии с законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений и с учетом результатов аттестации были выплачены премии за работу в 2024 году.

Как сообщил Дрегерис, максимальный размер премий составил 75% от месячной зарплаты конкретного работника. На эти цели было выделено 3,8% бюджета канцелярии на оплату труда, что составило 95 193 евро. В целом премии выплачены 49 сотрудникам.

Еще 0,6% бюджета канцелярии на оплату труда, что составляет 15 460 евро, было выплачено шести сотрудникам в виде денежных вознаграждений за участие в подготовке крупных проектов и мероприятий.

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