Программа выяснила, почему в Латвии подорожал автогаз

Обычно сжиженный нефтяной газ стоит около половины цены бензина или дизеля, которые сейчас продаются по 1,50 евро за литр. Однако сейчас цена автогаза достигла - 0,80 евро за литр

Использование сжиженного газа требовало затрат на установку оборудования стоимостью 1000-2000 евро, но низкая цена топлива со временем окупала эти расходы. Теперь же, по прогнозам, рост цен на автогаз продолжится, что может затруднить окупаемость установки оборудования в будущем.

"В следующем году будет увеличиваться и налоговая составляющая. Если сейчас она составляет 285 евро за тонну, то будет 314 евро за тонну. Сложно предположить, что автогаз будет дешевле. Скорее всего, будет дороже", - сказал глава юридического отдела компании Latvijas propāna gāze Алексей Маргевич.

Также из-за введение санкций с декабря Латвия отказалась от поставок российского пропана.

"Нельзя никак будет импортировать российский газ ни кораблями, ни железнодорожными поставками. Мы планируем возить танкерами, морскими перевозками через свой терминал, но это уже будет однозначно не российский, а американский. Или газ из третьих стран. Газ производства России будет де-юре запрещен. Еще остается гипотетическая возможность поставлять газ из Казахстана. Но там тоже много неизвестных, потому что он идет железнодорожными поставками по территории России", - отметил Маргевич.

Сжиженный нефтяной газ также включен в государственный топливный резерв, предназначенный для использования в чрезвычайных ситуациях. В 2024 году плата за его хранение удвоилась.

"К примеру, если мы ведем речь о плате за государственный резерв, то только за 2024 года плата за госрезерв выросла в два раза", - добавил Маргевич.

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