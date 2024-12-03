"Хочу отметить, что ни в Эстонии, ни в Литве экспортируемых животных дополнительным налогами не обкладывают. Мясное животноводство в Латвии основано главным образом на экспорте, что означает - применение налога прямым образом ставит под угрозу жизнеспособность сферы", - отмечает Яковицкис.

Кроме того, он указывает, что применение такой платы только к сельскохозяйственным животным старше трех месяцев нечестно, так как размер вложенного инспектором труда не зависит от возраста животного.

Яковицкис подчеркивает, что изменения в регламент вносятся без привлечения и информирования организаций, а также без учета мнения отраслевых организаций.

"Мне искренне жаль, что в заблуждение были введены не только мы, но, видимо, и министр земледелия Арманд Краузе, который убежден, что обсуждение этих изменений "велось в течение нескольких месяцев", - отмечает Яковицкис, добавляя, что информация об изменениях в правилах Кабинета министров была размещена на портале правовых актов в течение двух недель в самый горячий для сельского хозяйства период - со 2 июля по 16 июля этого года.

"Преднамеренно или случайно? Возможно, кому-то было выгодно провести такие серьезные изменения в то время, когда активность фермеров минимальна, а интенсивность работы максимальна", - отмечает Яковицкис.

По информации организаторов, общество вывалило у здания Министерства земледелия кучу навоза, а также разместило несколько плакатов со слоганами.

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