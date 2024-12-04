Силиня: Отказ от Rail Baltica неформально обсуждался на министерском уровне

Политик повторила, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на строительстве основной трассы Rail Baltica в минимальном объеме. По словам премьер-министра, в рамках этого решения Рига тоже не будет обделена: планируется соединение в Саласпилсе старой и новой железнодорожных сетей. Средства на это будут изыскиваться из других источников.

Получено финансирование из бюджета ЕС на начальные работы, и нужно начинать строительство на главном маршруте, добавила премьер.

Силиня призналась, что отказ от проекта неофициально обсуждался на уровне министров, но было решено, что Латвия от этого не выиграет, так как будут потеряны значительные средства, уже вложенные в проект. Кроме того, проект важен для Латвии, поскольку наши железные дороги будут ориентированы не столько на Восток, сколько на Запад, и новая линия для этого очень нужна.

Премьер-министр отметила, что средств на полноценное строительство не хватает всем странам Балтии, поэтому они будут работать вместе, чтобы привлечь средства на проект в следующем многолетнем бюджете ЕС и из других источников.

Силиня признала, что финансирование Rail Baltica наряду с налогом банковской солидарности и изменениями во втором пенсионном уровне может стать вопросом, который вызовет самые широкие дебаты. Сейм в среду начинает рассматривать проект бюджета на следующий год.

Политик подтвердила, что уверена в том, что у возглавляемой ею коалиции будет достаточно голосов для принятия бюджета и процесс утверждения может быть завершен к пятнице, 6 декабря.

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