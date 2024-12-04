Стало известно, где в следующем году можно будет получить самое большое пособие по рождению ребенка

Пособие в размере 1000 евро сможет получить родитель, опекун или усыновитель каждого новорожденного ребенка, который появится на свет не ранее 1 января 2025 года, основное место жительства которого задекларировано в Юрмале не менее чем за 12 месяцев до рождения.

В 2024 году пособие по рождению ребенка составляло 500 евро, и за год его получили более 440 жителей Юрмалы. Пособие по уходу за новорожденным является одним из видов пособий, предоставляемых самоуправлением Юрмалы семьям с детьми.

Юрмальчане также получают ежегодное пособие в размере 100 евро для поддержки образования детей в возрасте от полутора лет, школьников и студентов до 25 лет, которые учатся на дневном отделении.

Самоуправление также предоставляет бесплатные городские и школьные автобусы, бесплатные поездки на поезде и бесплатные обеды для всех воспитанников детских садов и школьников до 12-го класса в Юрмале. Для многодетных семей предусмотрены пособия на посещение культурных, спортивных и образовательных мероприятий и другие формы поддержки.

С 1 января 2025 года пособие на расширение доступа к медицинскому обслуживанию для пожилых людей, зарегистрированных в Юрмале, составит 200 евро в календарный год, в то время как в 2024 году это пособие составляло 150 евро.

Юрмала - единственный муниципалитет в Латвии, который предоставляет такую медицинскую льготу всем пожилым людям. Пособие призвано помочь пожилым людям оплатить медицинские расходы - взносы и соплатежи пациентов, медицинское обслуживание, включая стоматологическое, лекарства и медицинские принадлежности, в том числе оптику, витамины и другие расходы на поддержание здоровья.

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