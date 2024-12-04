Большинство дорожных сборов вырастут в следующем году

Закон предусматривает относительно более высокий рост ставок для автомобилей с высоким уровнем выбросов и виньеток на короткие сроки, в то время как годовая ставка для самых экологичных грузовиков планируется ниже, чем сейчас.

Цель поправок - поощрить использование автомобилей с более чистыми двигателями и покупку виньеток на весь год.

Также введен новый девятимесячный тарифный период, направленный на снижение административного бремени во время сбора урожая. Поправки также предусматривают делегирование Государственной пограничной службе полномочий по контролю за сбором на государственной границе.

Министерство сообщения отмечает, что по мере роста затрат на строительство и ремонт дорог доходы от взимания платы за проезд больше не могут компенсировать расходы на устранение повреждений основных государственных дорог, причиняемых большегрузными автомобилями. Кроме того, в Латвии в настоящее время самые низкие тарифы на проезд среди стран Балтии. Таким образом, эти изменения не только гармонизируют систему дорожных сборов в странах Балтии, но и помогут финансировать дорожную инфраструктуру.

В описании законопроекта говорится, что дополнительные доходы будут использованы для ремонта, восстановления и строительства главных дорог, например, для ремонта и восстановления Даугавпилсского шоссе (A6) вблизи Даугавпилса, состояние которого в настоящее время оценивается как очень плохое.

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