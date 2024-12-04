В среду, 4 декабря, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о сборах за использование автомобильных дорог, которые предусматривают повышение ставок большинства дорожных сборов с 1 января 2025 года.
Большинство дорожных сборов вырастут в следующем году
При обсуждении законопроекта дебаты вызвало предложение депутата Виктории Плешкане исключить тарифы на проезд, предложенные Министерством сообщения. По ее словам, дороги необходимо ремонтировать, и на это нужны средства, но не должно быть "такого грубого" вмешательства в государственную экономику.
Плешкане считает, что повышение налогов, скорее всего, ударит по "простым людям" и малому бизнесу, особенно в сельских регионах.
Министр сообщения Каспар Бришкенс согласился с тем, что бюджет на дороги в транспортном секторе недостаточен. Дорожный бюджет Латвии составляет 285 миллионов евро, что в два раза меньше, чем в Литве, где аналогичная протяженность дорог. В Литве дорожный бюджет составляет более 600 миллионов, отметил министр.
Он подчеркнул, что налог позволит собрать дополнительно 25 миллионов евро, которые можно будет направить на улучшение инфраструктуры Латгалии и укрепление охраны границы. Бришкенс также считает, что сбор будет стимулировать инвестиции в экологически чистые автопарки, так как для таких машин предусмотрены скидки.
Депутат Эдгар Путра призвал не лукавить и признать, что речь идет о серьезном повышении налогов. Если бы цены на топливо в Латвии были конкурентоспособными, не было бы необходимости повышать плату за пользование дорогами, сказал политик.
Закон предусматривает относительно более высокий рост ставок для автомобилей с высоким уровнем выбросов и виньеток на короткие сроки, в то время как годовая ставка для самых экологичных грузовиков планируется ниже, чем сейчас.
Цель поправок - поощрить использование автомобилей с более чистыми двигателями и покупку виньеток на весь год.
Также введен новый девятимесячный тарифный период, направленный на снижение административного бремени во время сбора урожая. Поправки также предусматривают делегирование Государственной пограничной службе полномочий по контролю за сбором на государственной границе.
Министерство сообщения отмечает, что по мере роста затрат на строительство и ремонт дорог доходы от взимания платы за проезд больше не могут компенсировать расходы на устранение повреждений основных государственных дорог, причиняемых большегрузными автомобилями. Кроме того, в Латвии в настоящее время самые низкие тарифы на проезд среди стран Балтии. Таким образом, эти изменения не только гармонизируют систему дорожных сборов в странах Балтии, но и помогут финансировать дорожную инфраструктуру.
В описании законопроекта говорится, что дополнительные доходы будут использованы для ремонта, восстановления и строительства главных дорог, например, для ремонта и восстановления Даугавпилсского шоссе (A6) вблизи Даугавпилса, состояние которого в настоящее время оценивается как очень плохое.
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