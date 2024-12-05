Почему Latvijas dzelzceļš задерживает соцвзносы и что об этом говорит министр?

Министр заявил, что вопрос с задолженностью уже находится в стадии решения. В проекте постановления, поданном Министерством сообщения, уплата социальных взносов названа приоритетной задачей.

Согласно документу, LDz обязано погасить налоговую задолженность по отсроченным обязательным социальным взносам.

Проект предусматривает увеличение основного капитала LDz на 46,798 миллиона евро. Эти средства предназначены для обеспечения финансового баланса компании как оператора публичной железнодорожной инфраструктуры за 2022 и 2023 годы.

Ранее передача Panorāma сообщила, что LDz задерживает уплату обязательных социальных взносов. Это особенно затрагивает сотрудников, которые выходят на пенсию, так как недостающие взносы уменьшают их пенсии.

Ситуация с задолженностью стала известна еще в 2020 году, когда в компании проводились массовые увольнения. Тогда выяснилось, что сотрудники, решившие выйти на пенсию, не могут получать ее в полном объеме из-за неоплаченных взносов.