Уплата обязательных социальных взносов за сотрудников VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) включена в проект постановления о повышении основного капитала компании. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс.
Почему Latvijas dzelzceļš задерживает соцвзносы и что об этом говорит министр?
Министр заявил, что вопрос с задолженностью уже находится в стадии решения. В проекте постановления, поданном Министерством сообщения, уплата социальных взносов названа приоритетной задачей.
Согласно документу, LDz обязано погасить налоговую задолженность по отсроченным обязательным социальным взносам.
Проект предусматривает увеличение основного капитала LDz на 46,798 миллиона евро. Эти средства предназначены для обеспечения финансового баланса компании как оператора публичной железнодорожной инфраструктуры за 2022 и 2023 годы.
Ранее передача Panorāma сообщила, что LDz задерживает уплату обязательных социальных взносов. Это особенно затрагивает сотрудников, которые выходят на пенсию, так как недостающие взносы уменьшают их пенсии.
Ситуация с задолженностью стала известна еще в 2020 году, когда в компании проводились массовые увольнения. Тогда выяснилось, что сотрудники, решившие выйти на пенсию, не могут получать ее в полном объеме из-за неоплаченных взносов.
На данный момент сумма задолженности составляет около девяти миллионов евро. В этом году планируется отсрочить социальные взносы за август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Однако задержки касаются только пенсионных отчислений. На другие выплаты, такие как пособия по безработице, болезни или материнству, это не влияет.
С 2020 года государство вложило в LDz 95,6 миллиона евро в рамках программы чрезвычайной помощи. До конца 2023 года планируется дополнительно выделить почти 47 миллионов евро на увеличение основного капитала компании.
Как пояснили в Министерстве сообщения, финансирование железнодорожной инфраструктуры с 2018 года регулировалось многолетним договором с государством. Однако на 2023 год такой договор заключен не был, что противоречит требованиям Закона о железных дорогах.
В результате финансовая компенсация за 2022 и 2023 годы составила 46,798 миллиона евро. Эти средства будут направлены на погашение долгов компании.
В 2022 году оборот концерна LDz составил 263,529 миллиона евро, что на 3,4% больше, чем в 2021 году. Однако компания понесла убытки в размере 3,231 миллиона евро.
LDz является оператором публичной железнодорожной инфраструктуры и головной компанией концерна. Министерство сообщения как держатель капитала компании после принятия постановления проведет собрание акционеров, где будет утверждено увеличение основного капитала и внесены изменения в устав.
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