Госагентство лекарств (ZVA) перераспределит 15 000 евро, чтобы покрыть расходы на выплату двух компенсаций жителям в связи с ущербом здоровью или жизни, вызванным побочными эффектами вакцины против Covid-19.
Побочные эффекты от вакцины против Covid-19: выплачены компенсации на сумму 15 000 евро
Одна компенсация в размере 10 000 евро была выплачена 19 августа, а вторая - в размере 5000 евро - 31 октября.
В прошлом году в ZVA поступило 95 заявлений о компенсации за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или жизни в результате побочных реакций на вакцину против Covid-19, что на 17 меньше, чем в 2022 году.
В этом году ZVA получила 41 заявление о компенсации. Восемь исков находятся на рассмотрении.
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