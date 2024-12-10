Несмотря на возражения министерств и организаций, Министерство образования и науки представило на рассмотрение правительства последнюю версию модели финансирования "Программа в школе", свидетельствует информация на портале правовых актов.
Несмотря на возражения, новейшая версия модели "Программа в школе" передана в правительство
В начале ноября МОН передало на согласование новейшую версию модели финансирования "Программа в школе", однако ни одно министерство или организация не согласовали ее. Общее число возражений и предложений превысило 100, 40 из них МОН не учло.
Как заявили агентству LETA в МОН, часть предложений повысила бы затраты на внедрение модели, поэтому они не учтены, как, например, предложение о применении модели в том числе в учреждениях специального образования и на этапе дошкольного образования. Работу над пересмотром моделей финансирования для образовательных учреждений дошкольной, профессиональной, специальной и профессиональной направленности МОН планирует продолжить после того, как начнется внедрение модели.
О других предложениях еще продолжатся переговоры с социальными и деловыми партнерами при разработке нормативного регулирования, пообещало министерство. МОН учло 64 предложения, в том числе определение трудовой нагрузки и ставки зарплаты индивидуального педагога в соответствии с нормативным регулированием и разработанными образовательным учреждением и согласованными с учредителями внутренними правилами. Такова была просьба социальных партнеров.
В дополнение к указаниям на некорректные расчеты или просьбам разъяснить отдельные аспекты модели в некоторых заключениях министерству было предложено указать источники финансирования для реализации модели, в том числе рассчитанное финансовое влияние на каждое самоуправление.
Министерство финансов предлагает дополнить проект протокольного постановления правительства пунктом о том, что модель будет реализовываться исходя из доступных финансовых ресурсов, в первую очередь из бюджета МОН.
Между тем, Министерство культуры не устраивает, что новую модель не планируется применять в основанных государством образовательных учреждениях. Министерство обеспокоено тем, что при применении увеличения в 10-12% к минимальной оплате труда педагогов и выделения дополнительного финансирования в размере 2% на оплату других обязанностей может сложиться неравная ситуация между образовательными учреждениями разных учредителей.
Латвийский союз самоуправлений (LPS) поддерживает возражения против предложенного МОН количества учеников в приграничных районах, призывая на этапе средней школы установить 30 учеников в качестве минимального числа учащихся. На такое предложение муниципалитетов МОН до сих пор не согласилось, так как это позволило бы формировать классы численностью всего по десять учеников.
LPS также возражает против введения модели финансирования при условии меньшего финансирования или только в некоторых самоуправлениях Латвии. По мнению самоуправлений, реформа должна осуществляться только в том случае, если доступно все необходимое для ее внедрения финансирование.
Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) не хватает данных о том, каким образом МОН представляет себе деятельность школ и самоуправлений, у которых с введенеим новой модели вырастет финансирование. По подсчетам LDDK, примерно у десяти самоуправлений финансирование из госбюджета вырастет на 30-40% и у более чем 100 школ финансирование будет на 50-140% больше. LDDK хочет знать, как именно в этих школах повысится доступность образовательных услуг и как будут привлечены необходимые человеческие ресурсы.
Кроме того, по подсчетам конфедерации, если государство не будет финансировать малые средние школы, образуется экономия в приблизительном объеме 9 млн евро. LDDK призывает МОН предоставить информацию о предварительном списке средних школ, которые не будут финансироваться из госбюджета, и указать, где будут учиться дети, если школа будет закрыта.
LDDK также неясно, каким образом планируется привлечь к 1 сентября 2025 года 4100 дополнительных педагогов, особенно в Риге и Рижском районе, на что выделено финансирование.
LDDK ожидает от МОН детальных расчетов на уровне школ и самоуправлений, которые обосновали бы прогноз МОН о софинансировании в размере 11 млн евро, которое должны будут обеспечить самоуправления. По подсчетам LDDK, исходя из данных за сентябрь текущего года о количестве учащихся в школах, самоуправления должны будут изыскать в своих бюджетах в два раза больше указанного МОН - от 23 до 24 млн евро.
Доклад не согласован Минфином, Минкультом, Минюстом, Латвийским союзом свободных профсоюзов, Латвийским профсоюзом работников образования и науки, LPS, Латвийской ассоциацией крупных городов, Объединением региональных центров развития и краев, LDDK.
Новую модель финансирования "Программа в школе" МОН обязалось внедрить с 1 сентября 2025 года, но необходимое для этого финансирование ни в бюджете 2025 года, ни в дальнейшем не предусмотрено.
Кроме того, еще не достигнута договоренность о том, будет ли реформа проводиться с 1 сентября постепенно, в полном объеме или будет отложена еще на год. Министр образования и науки Анда Чакша ранее пообещала ясность о введении новой модели финансирования до конца года.
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