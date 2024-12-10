Несмотря на возражения, новейшая версия модели "Программа в школе" передана в правительство

Кроме того, по подсчетам конфедерации, если государство не будет финансировать малые средние школы, образуется экономия в приблизительном объеме 9 млн евро. LDDK призывает МОН предоставить информацию о предварительном списке средних школ, которые не будут финансироваться из госбюджета, и указать, где будут учиться дети, если школа будет закрыта.

LDDK также неясно, каким образом планируется привлечь к 1 сентября 2025 года 4100 дополнительных педагогов, особенно в Риге и Рижском районе, на что выделено финансирование.

LDDK ожидает от МОН детальных расчетов на уровне школ и самоуправлений, которые обосновали бы прогноз МОН о софинансировании в размере 11 млн евро, которое должны будут обеспечить самоуправления. По подсчетам LDDK, исходя из данных за сентябрь текущего года о количестве учащихся в школах, самоуправления должны будут изыскать в своих бюджетах в два раза больше указанного МОН - от 23 до 24 млн евро.

Доклад не согласован Минфином, Минкультом, Минюстом, Латвийским союзом свободных профсоюзов, Латвийским профсоюзом работников образования и науки, LPS, Латвийской ассоциацией крупных городов, Объединением региональных центров развития и краев, LDDK.

Новую модель финансирования "Программа в школе" МОН обязалось внедрить с 1 сентября 2025 года, но необходимое для этого финансирование ни в бюджете 2025 года, ни в дальнейшем не предусмотрено.

Кроме того, еще не достигнута договоренность о том, будет ли реформа проводиться с 1 сентября постепенно, в полном объеме или будет отложена еще на год. Министр образования и науки Анда Чакша ранее пообещала ясность о введении новой модели финансирования до конца года.

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