"Мы должны думать об упорядоченной, зеленой и спокойной среде, которая привлекает людей и в то же время удобна для автовладельцев. Если мы хотим привлечь в Ригу молодежь и семьи с детьми, то в центре всегда будут машины", - отметил руководитель ассоциации.

Особое внимание при разработке предложений было уделено таким важным магистралям столицы, как улицы Чака и Бривибас. Рабочая группа предлагает ввести места краткосрочной парковки в центре, бесплатные парковки на определенный срок возле Вецриги после окончания рабочего дня и бесплатную краткосрочную парковку на улицах, где больше всего пустых витрин.

Также предлагается ввести организацию движения, дружественную и для автоводителей, и для велосипедистов, сделать более доступными парковки в центре города и рядом с ним, например, перестраивая в многоэтажные автостоянки неиспользуемые здания, чтобы мотивировать людей по выходным приезжать в центр города, а не только в торговые центры с бесплатной парковкой.

Также были актуализированы такие вопросы, как развитие набережной Даугавы, восстановление паромного сообщения со Стокгольмом, Хельсинки и другими городами, создание пешеходного моста из порта в Вецригу, улучшение инфраструктуры для безопасного доступа туристов в эту часть Риги, доступность общественных туалетов, размещение мусорников на автобусных остановках и Центральном рынке.

Также предлагается ввести в центре Риги больше пешеходных переходов, тем самым оживив некоторые участки улиц, и развивать возможности отдыха и развлечений для семей с детьми - детские площадки и парки аттракционов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!