Видео Как развивается оборонная промышленность Латвии?

Важнейшим событием отрасли в этом году является открытие завода Patria в Валмиере, заявил председатель правления Ассоциации машиностроения и металлообрабатывающей промышленности Томс Гринфелдс в интервью программе "900 секунд".

"Теперь конечный продукт мы производим прямо здесь, на месте, до этого все комплектующие отправлялись в Финляндию. Это имеет положительный эффект. Во-первых, деньги остаются в экономике, во-вторых, цепочка поставок становится короче с точки зрения безопасности, в-третьих, компании получили ценный опыт и начинают другие проекты", - прокомментировал Гринфелдс.

Глава совета Ассоциации машиностроения и металлообработки Ивар Эниньш отметил, что сектор военного производства значительно вырос.

"Если сравнивать с 2000 годом, то мы выросли в пять раз", - добавил он, отметив, что отрасль экспортирует не менее 80% от общего оборота в 2,5 миллиарда.

"Уровень экспорта высок, международная конкурентоспособность оценена по достоинству. Однако этот год будет не самым легким, учитывая спад на европейском рынке", - добавил Эниньш.

Следующим большим шагом в военном производстве станет производство военного вездехода FOX. В ближайшее время планируется начать производство первых 30 машин.

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