Министр: airBaltic фактически готова к уменьшению основного капитала

Министр отметил, что заключение договора с потенциальным стратегическим инвестором может состояться в ближайшее время.

"Не хочу спекулировать датами, но с латвийской стороны задачи выполнены. Мы фактически готовы к заключению договора об уменьшении основного капитала, что является одним из предварительных условий для прихода инвестора", - сказал Бришкенс.

Отвечая на вопрос, почему капитал airBaltic не уменьшен до сих пор, министр отметил, что 30 августа правительство постановило, что одним из условий привлечения капитала для компании является упорядочивание ее основного капитала. "Поэтому либо в момент подписания соглашения с инвестором, либо когда станут известны сроки первичного публичного размещения акций (IPO), основной капитал будет уменьшен", - пояснил министр.

По словам Бришкенса, в настоящее время согласование договора находится в финальной стадии.

Министр подчеркнул, что в договор включены все важные для Латвии условия, в том числе о том, что airBaltic сохранит свою базу в Рижском аэропорту и будет платить налоги в Латвии.