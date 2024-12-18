Латвийская национальная авиакомпания airBaltic фактически готова к уменьшению основного капитала, сообщил агентству LETA в среду после заседания правительства министр сообщения Каспарс Бришкенс.
Министр: airBaltic фактически готова к уменьшению основного капитала
Министр отметил, что заключение договора с потенциальным стратегическим инвестором может состояться в ближайшее время.
"Не хочу спекулировать датами, но с латвийской стороны задачи выполнены. Мы фактически готовы к заключению договора об уменьшении основного капитала, что является одним из предварительных условий для прихода инвестора", - сказал Бришкенс.
Отвечая на вопрос, почему капитал airBaltic не уменьшен до сих пор, министр отметил, что 30 августа правительство постановило, что одним из условий привлечения капитала для компании является упорядочивание ее основного капитала. "Поэтому либо в момент подписания соглашения с инвестором, либо когда станут известны сроки первичного публичного размещения акций (IPO), основной капитал будет уменьшен", - пояснил министр.
По словам Бришкенса, в настоящее время согласование договора находится в финальной стадии.
Министр подчеркнул, что в договор включены все важные для Латвии условия, в том числе о том, что airBaltic сохранит свою базу в Рижском аэропорту и будет платить налоги в Латвии.
В то же время министр не подтвердил, что стратегическим инвестором airBaltic станет немецкая авиакомпания "Lufthansa", а также не сообщил, сколько долей капитала airBaltic может быть продано инвестору и за какую сумму.
"Работа продолжается. Есть обоюдная договоренность не раскрывать эту информацию. Как только документы по сделке будут окончательно оформлены, обе стороны сразу же их прокомментируют", - сказал он.
Как сообщалось, 30 августа правительство постановило, что государство после IPO airBaltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия. В рамках подготовки к IPO основной капитал airBaltic будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена структура акций. После уменьшения капитал компании составит 25,179 млн евро. Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что возможность приобретения акций airBaltic рассматривает немецкая авиакомпания Lufthansa.
В свою очередь программа Латвийского телевидения De facto в сентябре сообщила, что рассматривается возможность продажи стратегическому инвестору 10% акций airBaltic.
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